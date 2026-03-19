यूपी में स्मार्ट मीटर नेगेटिव बैलेंस में कटी बिजली के बाद क्यों रिचार्ज नहीं? घर-घर अभियान शुरू

यूपी में स्मार्ट मीटर नेगेटिव बैलेंस में कटी बिजली के बाद क्यों रिचार्ज नहीं? प्रदेश में ऊर्जा विभाग की ओर से स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं के परिसरों और घर-घर सघन जांच अभियान शुरू किया गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नेगेटिव बैलेंस के बाद कटे बिजली कनेक्शन के लिए रिचार्ज क्यों नहीं किया गया है इसको लेकर पड़ताल तेज हो गई है। इसको लेकर बिजली विभाग ने घर-घर और परिसर-परिसर अभियान शुरू कर दिया। प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं के परिसरों में सघन जांच शुरू किया गया है। दरअसल निगेटिव बैलेंस के कारण लगभग प्रदेश में 5.79 लाख कनेक्शन स्वतः कट गए थे। इसके बावजूद करीब 2.6 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक रिचार्ज नहीं कराया है। कटे कनेक्शन वाले परिसरों में बिजली चोरी की संभावना को देखते हुए गुरुवार की शाम 5 बजे तक मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल एवं केस्को-कानपुर वितरण निगमों के अंतर्गत 2990 परिसरों की जांच की गई। इस दौरान 146 परिसरों पर बिजली चोरी पकड़ी गई।

दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन प्रबंधन के अनुसार, इन सभी के विरुद्ध धारा-135 एवं 138-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उपभोक्ताओं को आगाह किया गया है कि कनेक्शन कटने के बाद बगैर रिचार्ज किए बिजली का उपयोग करना गंभीर अपराध है। यदि बैलेंस निगेटिव होने पर आपूर्ति रुक गई है तो उपभोक्ता कुल निगेटिव बैलेंस का कम से कम 50 प्रतिशत रिचार्ज कर तीन दिनों के लिए अस्थायी बहाली की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में अपना शेष बकाया चुका कर बैलेंस को सकारात्मक (पॉजिटिव) करना होगा।

दो घंटे में बिजली न जुड़े तो 1912 पर करें संपर्क निदेशक वाणिज्य प्रशांत वर्मा ने कहा है कि स्मार्ट मीटर प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। जो उपभोक्ताओं को उनके बैलेंस के प्रति एसएमएस के माध्यम से 30 फीसदी, 10 फीसदी और शून्य होने पर निरंतर सचेत करती है। रिचार्ज की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप, आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख डिजिटल वॉलेट्स जैसे भीम, फोनपे और गूगल पे के साथ-साथ विभागीय काउंटरों की सुविधा उपलब्ध है।