ओवैसी की पार्टी से सपा-कांग्रेस को डर क्यों? 2022 के आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत

रैलियों में जुट रही भीड़ और ओवैसी के आक्रामक तेवरों को देखते हुए विपक्षी दलों, खासतौर से सपा और कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। सपा और कांग्रेस अब AIMIM के प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं और जिलाध्यक्षों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

रैलियों में जुट रही भीड़ और ओवैसी के आक्रामक तेवरों को देखते हुए विपक्षी दलों, खासतौर से सपा और कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में समय रहते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना शुरू कर दिया है। पिछले डेढ़ महीनों में ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में चार बड़ी रैलियां की हैं, जो पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी (SP) के गढ़ माने जाते हैं।

रैलियों में जुट रही भीड़ और ओवैसी के आक्रामक तेवरों को देखते हुए विपक्षी दलों, खासतौर से सपा और कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सपा और कांग्रेस अब AIMIM के प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं और जिलाध्यक्षों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

2022 चुनाव: AIMIM ने कैसे बिगाड़ा था सपा का गणित? 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 403 में से करीब 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कुल वोट शेयर 0.49% (लगभग 4.5 लाख से ज्यादा वोट) हासिल किया था।

भले ही पार्टी का कुल वोट प्रतिशत छोटा था, लेकिन पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर AIMIM प्रत्याशियों ने 5,000 से 25,000 तक वोट हासिल किए।

कम से कम 7 से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी (SP) के हार का अंतर AIMIM उम्मीदवार को मिले वोटों से काफी कम था। अगर मुस्लिम वोटों का यह विभाजन न हुआ होता, तो ये करीबी सीटें सपा-आरएलडी गठबंधन के खाते में जा सकती थीं।

सपा और कांग्रेस की रडार पर कौन से AIMIM नेता? 1. असीम वकार (राष्ट्रीय प्रवक्ता) AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार का रुख हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के प्रति कुछ नरम देखा गया है। टीवी बहसों के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर किए गए जुबानी हमलों पर पलटवार भी किया। राजनीतिक भविष्य के सवाल पर उन्होंने दूसरे दल में जाने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया है।

2. पश्चिमी यूपी के जिलाध्यक्ष सपा और कांग्रेस की नजर पश्चिमी यूपी के प्रमुख जिलों में AIMIM के संगठनात्मक ढांचे पर है:

मुरादाबाद (वसीम मोहीद फरगानी): इन्होंने स्पष्ट किया कि ओवैसी ने सपा को खुद गठबंधन की पेशकश की थी। भविष्य में सपा या कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति किस करवट बैठेगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता।

रामपुर (फरीद-उज-जफर): इनका कहना है कि सपा में मुस्लिम नेतृत्व तो है, लेकिन वे समाज के मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाते।

सहारनपुर (वसीम): इनका मानना है कि इनका परिवार पहले सपा-कांग्रेस से जुड़ा रहा है और भविष्य की परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

ओवैसी की रैलियां और मुस्लिम विधायकों वाले क्षेत्र ओवैसी ने अपनी शुरुआती रैलियों को उन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित किया है जहां वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं:

क्षेत्र वर्तमान विधायक ओवैसी की रैली का मुख्य मुद्दा बहराइच (मटेरा) सपा विधायक मारिया शाह (पूर्व मंत्री यासर शाह की पत्नी) शौकत अली को उम्मीदवार घोषित किया; भारी भीड़ जुटने का दावा। बिजनौर (नजीबाबाद) सपा विधायक तस्लीम अहमद 'पैगाम-ए-इत्तेहाद' कार्यक्रम; सपा, बसपा व कांग्रेस पर सीधा हमला। सहारनपुर सपा के दो मुस्लिम विधायक (आशू मलिक और उमर खान) आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और मुस्लिमों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवाज उठाई। मुरादाबाद सपा का मजबूत राजनीतिक गढ़ सपा को गठबंधन का खुला ऑफर दिया- "बीजेपी को रोकना है तो साथ मिलकर लड़ें।"

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सपा प्रवक्ताओं के अनुसार, जो भी लोग धर्मनिरपेक्ष विचारधारा रखते हैं और संविधान तथा सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं, उनका पार्टी में स्वागत है।

कांग्रेस नेताओं ने भी संकेत दिया है कि अगर असीम वकार या अन्य नेता पार्टी से जुड़ते हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार कर निर्णय लेगा।