यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार दर्ज हो रही एफआईआर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को ‘जन्म से ही निष्प्रभावी’ बताए जाने के बावजूद मुकदमे दर्ज होने पर अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है।

लखनऊ, विधि संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत ‘जन्म से ही निष्प्रभावी’ बताए जाने के बावजूद यूपी में इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर नाराजगी जताई है। अपर मुख्य सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पुलिस इस अधिनियम के तहत मुकदमे क्यों दर्ज कर रही है। न्यायालय ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के बाद भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव गृह को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

15 दिसंबर को होगी अगली सुनावाई हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अधिकारी को संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1986 के अधिनियम के संबंध में कानून की स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद अधिकारियों के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुपालन कराने के लिए संवैधानिक अदालत से बार-बार अधिकारियों को याद दिलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कोर्ट ने ऐसी स्थिति पर भी चिंता जताई, जिसमें इस कानून के तहत लगातार मुकदमे दर्ज होने के कारण पीड़ितों को हाईकोर्ट आना पड़ रहा है। इससे संवैधानिक अदालत का बहुमूल्य न्यायिक समय व्यर्थ हो रहा है। न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव गृह से यह भी पूछा है कि इस तरह एफआईआर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी।

क्या था मामला दरअसल, यह मामला अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर 2026 को बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत दर्ज एफआईआर से संबंधित है। दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने विवादित एफआईआर के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।