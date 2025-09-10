Why are 10 XEN, 4 SE and 2 Chief Engineers of the Electricity Department on the radar? Action can be taken बिजली विभाग के 10 एक्सईएन, 4 एसई और 2 चीफ इंजीनियर क्यों रडार पर? हो सकती है कार्रवाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बिजली विभाग के 10 एक्सईएन, 4 एसई और 2 चीफ इंजीनियर क्यों रडार पर? हो सकती है कार्रवाई

यूपी में बिजली विभाग के 10 एक्सईएन, 4 एसई और 2 चीफ इंजीनियर रडार पर हैं। इस महीने के अंत में बिजली वितरण निगमों की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले इन इंजीनियरों पर कार्रवाई हो सकती है।

Wed, 10 Sep 2025 11:39 AM
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के 10 अधिशासी अभियंता(एक्सईन), 4 अधीक्षण अभियंता(एसई) और 2 चीफ इंजीनियर रडार पर हैं। मंगलवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि इस महीने के अंत में बिजली वितरण निगमों की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी, 4 अधीक्षण और 2 मुख्य अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. गोयल ने कहा है कि प्रदेश के सभी डिवीजन में कम से कम एक क्षेत्र को चुनकर उसे सुधारा जाए। इनमें उन क्षेत्रों को चुना जाए जहां कम बिल जमा होते हों और लाइन हानियां सबसे ज्यादा हों। उन्होंने कहा कि लाइन हानियां कम करने के लिए मोहल्ला, गांव, कस्बे या क्षेत्र चयनित करके वहां कार्रवाई की जाए। इसकी पूरी जानकारी भी मुख्यालय को दी जाए।

स्मार्ट मीटर लगाने में सुस्ती पर कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्ट

डॉ. गोयल ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों को साफ किया वे काम में तेजी लाएं अन्यथा उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बिजली के सभी नए कनेक्शन स्मार्ट मीटर के साथ ही दिए जाएं। जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब, जले हुए या किसी भी प्रकार से अनुपयुक्त हैं वहां समाधान के लिए स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएं। गलत रीडिंग लेने और गलत डेटा फीड करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने के भी निर्देश डॉ. गोयल ने दिए हैं।

