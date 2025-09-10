बिजली विभाग के 10 एक्सईएन, 4 एसई और 2 चीफ इंजीनियर क्यों रडार पर? हो सकती है कार्रवाई

यूपी में बिजली विभाग के 10 एक्सईएन, 4 एसई और 2 चीफ इंजीनियर रडार पर हैं। इस महीने के अंत में बिजली वितरण निगमों की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले इन इंजीनियरों पर कार्रवाई हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के 10 अधिशासी अभियंता(एक्सईन), 4 अधीक्षण अभियंता(एसई) और 2 चीफ इंजीनियर रडार पर हैं। मंगलवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि इस महीने के अंत में बिजली वितरण निगमों की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी, 4 अधीक्षण और 2 मुख्य अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. गोयल ने कहा है कि प्रदेश के सभी डिवीजन में कम से कम एक क्षेत्र को चुनकर उसे सुधारा जाए। इनमें उन क्षेत्रों को चुना जाए जहां कम बिल जमा होते हों और लाइन हानियां सबसे ज्यादा हों। उन्होंने कहा कि लाइन हानियां कम करने के लिए मोहल्ला, गांव, कस्बे या क्षेत्र चयनित करके वहां कार्रवाई की जाए। इसकी पूरी जानकारी भी मुख्यालय को दी जाए।