बार-बार मेरी परीक्षा क्यों? आकाश के सवाल पर मायावती ने आंबेडकर, कांशीराम संग अपना नाम लिया
पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में बसपा की रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने पिछले दिनों घटे घटनाक्रम को लेकर जिक्र किया। आकाश ने पार्टी से बार-बार निकाले जाने को लेकर जब उनसे सवाल किया तो मायावती ने कांशीराम, आंबेडकर के साथ अपना नाम ले लिया था।
Akash Anand: बसपा में वापसी में बाद मायावती के भतीजे और बीएसपी नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद चुनावी रणभूमि पर एक्टिव हो गए हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाश आनंद ने बुधवार को पश्चिमी यूपी से रैली की शुरुआत करते हुए सियासी हलचल तेज कर दी है। बुलंदशहर के अनूप शहर में आयोजित बसपा की रैली में आकाश आनंद ने न केवल भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि बीते दिनों उनके साथ हुए घटनाक्रम को लेकर भी विस्तार से बताया।
आकाश आनंद ने पार्टी मुखिया मायावती के प्रति निष्ठा जताते हुए कहा कि वह अपना परिवार छोड़कर बहुजन समाज को अपना परिवार मानते हुए उसके उत्थान के लिए आजीवन काम करते रहेंगे। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पार्टी में दोबारा शामिल किए जाने के बाद पहली जनसभा में कहा कि उन्होंने पार्टी प्रमुख से पूछा था कि वह बार-बार उनकी परीक्षा क्यों लेती हैं? उस पर मायावती ने उनसे तीन सवाल किए थे। पहला सवाल था कि क्या डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आखिरी सांस तक समाज के लिए संघर्ष और परीक्षा नहीं दी? कांशीराम ने जीवनभर बहुजन समाज के लिए संषर्घ नहीं किया?
मायावती ने आकाश से किए थे तीन सवाल
मायावती ने तीसरे सवाल पर खुद के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा, उन्होंने खुद अपना पूरा परिवार छोड़कर बहुजन समाज को अपना परिवार माना और आजीवन त्याग एवं तपस्या की। इस पर आकाश आनंद ने कहा, 'जी बहन जी... लेता है। तब बहन जी ने मुझसे कहा कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा समाज और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं बिना परीक्षा लिए तुम्हें कैसे सौंप दूं।' उन्होंने कहा कि यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मायावती से कहा कि वह जब तक जीवित हैं, उनकी हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आकाश आनंद ने कहा, ‘मैं बहन जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज को ही अपना परिवार मानता हूं और उसके लिए त्याग, तपस्या तथा दिन-रात मेहनत करता रहूंगा। जब तक इस समाज को देश का शासक नहीं बना देता, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा।’
आखिरी बार सितंबर में बसपा से निकाले गए थे आकाश
आकाश ने मायावती का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर उनकी परीक्षा में सफल मानकर उन्हें जनता के बीच भेजने का काम किया है। मायावती ने 10 सितंबर 2026 को आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। इसके बाद आकाश आनंद की माफी और पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर मायावती ने लगभग 25 दिन बाद इसी महीने पांच अक्टूबर को उन्हें फिर से पार्टी में बहाल कर दिया था।
आकाश ने यूपी की भाजपा सरकार पर साधा निशाना
आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने विज्ञापनों के जरिए प्रदेश को विकसित और सुरक्षित बताने के लिए जनता के कर के सात हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अपनी तारीफ में प्रचार करने के लिए हजारों करोड़ रुपये हैं, लेकिन झांसी के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत जैसी घटनाओं को रोकने और व्यवस्था सुधारने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। आकाश आनंद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 13 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने के लिए कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं और युवाओं से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।