बार-बार मेरी परीक्षा क्यों? आकाश के सवाल पर मायावती ने आंबेडकर, कांशीराम संग अपना नाम लिया

पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में बसपा की रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने पिछले दिनों घटे घटनाक्रम को लेकर जिक्र किया। आकाश ने पार्टी से बार-बार निकाले जाने को लेकर जब उनसे सवाल किया तो मायावती ने कांशीराम, आंबेडकर के साथ अपना नाम ले लिया था।

Akash Anand: बसपा में वापसी में बाद मायावती के भतीजे और बीएसपी नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद चुनावी रणभूमि पर एक्टिव हो गए हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाश आनंद ने बुधवार को पश्चिमी यूपी से रैली की शुरुआत करते हुए सियासी हलचल तेज कर दी है। बुलंदशहर के अनूप शहर में आयोजित बसपा की रैली में आकाश आनंद ने न केवल भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि बीते दिनों उनके साथ हुए घटनाक्रम को लेकर भी विस्तार से बताया।

आकाश आनंद ने पार्टी मुखिया मायावती के प्रति निष्ठा जताते हुए कहा कि वह अपना परिवार छोड़कर बहुजन समाज को अपना परिवार मानते हुए उसके उत्थान के लिए आजीवन काम करते रहेंगे। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पार्टी में दोबारा शामिल किए जाने के बाद पहली जनसभा में कहा कि उन्होंने पार्टी प्रमुख से पूछा था कि वह बार-बार उनकी परीक्षा क्यों लेती हैं? उस पर मायावती ने उनसे तीन सवाल किए थे। पहला सवाल था कि क्या डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आखिरी सांस तक समाज के लिए संघर्ष और परीक्षा नहीं दी? कांशीराम ने जीवनभर बहुजन समाज के लिए संषर्घ नहीं किया?

मायावती ने आकाश से किए थे तीन सवाल मायावती ने तीसरे सवाल पर खुद के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा, उन्होंने खुद अपना पूरा परिवार छोड़कर बहुजन समाज को अपना परिवार माना और आजीवन त्याग एवं तपस्या की। इस पर आकाश आनंद ने कहा, 'जी बहन जी... लेता है। तब बहन जी ने मुझसे कहा कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा समाज और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं बिना परीक्षा लिए तुम्हें कैसे सौंप दूं।' उन्होंने कहा कि यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मायावती से कहा कि वह जब तक जीवित हैं, उनकी हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आकाश आनंद ने कहा, ‘मैं बहन जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज को ही अपना परिवार मानता हूं और उसके लिए त्याग, तपस्या तथा दिन-रात मेहनत करता रहूंगा। जब तक इस समाज को देश का शासक नहीं बना देता, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा।’

आखिरी बार सितंबर में बसपा से निकाले गए थे आकाश आकाश ने मायावती का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर उनकी परीक्षा में सफल मानकर उन्हें जनता के बीच भेजने का काम किया है। मायावती ने 10 सितंबर 2026 को आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। इसके बाद आकाश आनंद की माफी और पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर मायावती ने लगभग 25 दिन बाद इसी महीने पांच अक्टूबर को उन्हें फिर से पार्टी में बहाल कर दिया था।