Hindi NewsUP NewsWhose name is going to be deleted from the voter list in UP SIR and why? When can you object?
यूपी SIR में किसका और क्यों कटने जा रहा वोटर लिस्ट से नाम? कब कर सकेंगे आपत्ति

एसआईआर में उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। इसके साथ ही 1.11 करोड़ वोटरों को नोटिस दिया जाएगा। यूपी SIR में किसका और क्यों कटने जा रहा वोटर लिस्ट से नाम? जानिए वजह-

Dec 26, 2025 09:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) का समय आज शुक्रवार को खत्म हो गया है। प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने का समय पूरा हो गया है। खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। इसके साथ ही 1.11 करोड़ वोटरों को नोटिस दिया जाएगा। अभी मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम हैं। नाम काटे जाने के पीछे जो वजह बताई गई है आइए उसे जान लेते हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश में जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 83.73 लाख अनुपस्थित व 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता हैं।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से अही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। बीते 11 दिसंबर को एसआईआर की तारीख दूसरी बार दो हफ्ते बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई थी।

91 प्रतिशत लोगों को नहीं भेजी जाएगा नोटिस

आपको बता दें कि 11 दिसंबर को कटने वाले मतदाताओं की संख्या 2.91 करोड़ थी, जिसमें से करीब दो लाख मतदाताओं को तलाश लिया गया। वहीं 1.11 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजी जाएगी। प्रदेश के एसआईआर में साल की 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची में शामिल करीब 91 प्रतिशत लोगों की मैपिंग पूरी कर ली गई है। ऐसे मतदाताओं का खुद उनके नाम से, माता-पिता, दादा-दादी या फिर नाना-नानी के नाम से मिलान किया गया है। अब मात्र नौ प्रतिशत लोगों को ही चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजी जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Uttar Pradesh Voter List Special Intensive Revision
