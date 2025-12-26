यूपी SIR में किसका और क्यों कटने जा रहा वोटर लिस्ट से नाम? कब कर सकेंगे आपत्ति

संक्षेप: एसआईआर में उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। इसके साथ ही 1.11 करोड़ वोटरों को नोटिस दिया जाएगा। यूपी SIR में किसका और क्यों कटने जा रहा वोटर लिस्ट से नाम? जानिए वजह-

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) का समय आज शुक्रवार को खत्म हो गया है। प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने का समय पूरा हो गया है। खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। इसके साथ ही 1.11 करोड़ वोटरों को नोटिस दिया जाएगा। अभी मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम हैं। नाम काटे जाने के पीछे जो वजह बताई गई है आइए उसे जान लेते हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश में जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 83.73 लाख अनुपस्थित व 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से अही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। बीते 11 दिसंबर को एसआईआर की तारीख दूसरी बार दो हफ्ते बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई थी।