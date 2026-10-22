रामपुर से किसे मैदान में उतारेगी सपा? अखिलेश ने नाम बताने से किया इनकार, बोले-क्यों बताऊं

रामपुर जेल में बंद आजम खान से मिलने के बाद बाहर आए अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। विधानसभा चुनाव में रामपुर से किस उम्मीदवार को उतारने वाले सवाल का जवाब देने का इनकार कर दिया।

जिला जेल में आजम से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सत्ताधारी दल पर रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इतिहास में किसी भी सरकार ने किसी शैक्षिक संस्थान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने कहा, आजम खान ने शिक्षा को लेकर जो सपना देखा है उसे सपा पूरा करेगी।

आजम के परिवार के साथ अन्याय हुआ अखिलेश ने कहा, आजम खान के परिवार के साथ अन्याय हुआ है...उन पर झूठे मुकदमे लादे गए हैं। उन्होंने जेल में इतने साल बिताए हैं। सच तो यह है कि बीजेपी को शिक्षा या उससे जुड़ी किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है...उन्होंने यूनिवर्सिटी की कोई परवाह नहीं की; बल्कि, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया है। यूनिवर्सिटी को तबाह करने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची गई थी। शायद इस धरती पर किसी और सरकार, या यूं कहें कि किसी और तानाशाही शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी तबाही नहीं मचाई होगी। सपा प्रमुख ने दावा किया कि आजम खान को फंसाने के लिए सरकारी तंत्र का हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, हालांकि अब इसमें शामिल अधिकारी अपने रुख पर पुनर्विचार कर रहे हैं।

भाजपा के मोहरे के तौर पर काम कर रहे अधिकारी अखिलेश यादव ने कहा, सच यह है कि आजम खान और समाजवादी पार्टी 'सामाजिक न्याय की व्यवस्था' कायम करने के लिए काम कर रहे हैं... कुछ अधिकारियों का इस्तेमाल झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए मोहरे के तौर पर किया जा रहा है; लेकिन अब ये अधिकारी भी धीरे-धीरे खुद को इससे दूर कर रहे हैं। इस भरोसे के साथ कि आजम खान एक दिन जरूर आजाद होंगे, यादव ने कहा कि राजनीतिक कारणों से लगाए गए आरोप सच को हमेशा के लिए दबाकर नहीं रख सकते।

आजम के सपनों को पूरा करेगी समाजवादी पार्टी अखिलेश ने कहा, झूठे मुकदमों में किसी को हमेशा के लिए जेल में रखने की ताकत नहीं होती। इसमें समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इन झूठे आरोपों में इतनी दम नहीं है कि वे सच को हमेशा के लिए कैद करके रख सकें। खान की शैक्षिक पहलों के लिए अपनी पार्टी का समर्थन दोहराते हुए, यादव ने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आजम खान ने जो सपना देखा था-शिक्षा को समर्पित और भविष्य को संवारने वाली एक यूनिवर्सिटी बनाने का-समाजवादी पार्टी उस सपने को पूरा करने के लिए काम करेगी।