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इस बकवास फिल्म को कौन देखेगा? धुरंधर 2 पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

Mar 20, 2026 11:22 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म धुरंधर: द रिवेंज को बकवास बताया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की आलोचना की और सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया

इस बकवास फिल्म को कौन देखेगा? धुरंधर 2 पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म धुरंधर: द रिवेंज को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिल्म को “बकवास” बताते हुए कहा कि ऐसी फिल्मों पर न कोई यकीन करेगा और न ही लोग इसे देखने में रुचि लेंगे। मसूद के अनुसार, इस तरह की फिल्मों के जरिए समाज में भ्रम फैलाने और एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और नरेंद्र मोदी के नोटबंदी फैसले की कड़ी आलोचना की। मसूद ने कहा कि नोटबंदी कोई “मास्टर स्ट्रोक” नहीं थी, बल्कि इसने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में लिए गए फैसलों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है और इतिहास इन फैसलों को दर्ज कर रहा है।

अतीक अहमद के किरदार को भ्रामक बताया

फिल्म की कहानी का जिक्र करते हुए मसूद ने कहा कि इसमें “आतिफ अहमद” नाम का एक किरदार दिखाया गया है, जो माफिया अतीक अहमद से प्रेरित बताया जा रहा है। फिल्म में इस किरदार के पाकिस्तान कनेक्शन, नकली नोटों के नेटवर्क और हथियार सप्लाई से जुड़े होने की कहानी दिखाई गई है। साथ ही इसे नोटबंदी से जोड़ते हुए दिखाया गया है, जिसे मसूद ने पूरी तरह अविश्वसनीय और भ्रामक बताया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर फिल्मों में ऐतिहासिक या राजनीतिक संदर्भ दिखाने हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहसिक फैसलों को दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को कड़ा जवाब दिया था।

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असली मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू-मुस्लिम राजनीति- मसूद

मसूद ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि समय के साथ उनकी आलोचनाएं सही साबित हो रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने गंगा सफाई अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद गंगा आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है और कई जगहों पर नालों का गंदा पानी अब भी उसमें गिर रहा है।

पहले दिन धुरंधर-2 की बंपर कमाई

फिल्म धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च से दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस बीच धुरंधर 2 के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है,सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के पहले ही दिन धुरंधर-2 ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है, जोकि हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ है।

sandeep

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