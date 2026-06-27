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चंपत राय की जगह कौन लेगा? 11 जुलाई को बुलाई गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक; कई अहम फैसले होंगे

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव के इस्तीफे के बाद उनकी जगह कौन लेगा? यह सवाल उठने लगा है। उधर, बताया जा रहा है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले होंगे।

चंपत राय की जगह कौन लेगा? 11 जुलाई को बुलाई गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक; कई अहम फैसले होंगे

अयोध्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर की पुष्टि हो गई। शनिवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बयान दिया है। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे प्राप्त हो गए हैं। इन इस्तीफों पर ट्रस्ट की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। इस्तीफे के बाद चपंत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का दायित्व कौन संभालेगा? यह सवाल उठने लगे हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि इस पर कोई बयान नहीं आया है। उधर, चर्चा है कि11 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बीच शुक्रवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे की चर्चाएं पूरे दिन सुर्खियों में रहीं। शनिवार को ट्रस्ट का पहला बयान आया है। बयान में ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को आश्वस्त भी किया कि जिन भक्तों ने चांदी की ईंटें, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं प्रभु श्रीराम की सेवा के लिए ट्रस्ट अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सौंपी थीं, वे सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं और उनका पूरा हिसाब उपलब्ध है।

अनिल मिश्रा की जगह ले सकते हैं कृष्ण मोहन, सुगबुगाहट तेज

अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद चर्चांए तेज हो गईं कि उनकी जगह कृष्ण मोहन ले सकते हैं। राम जन्मभूमि परिसर के सूत्र बताते हैं कि डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे बाद उनका दायित्व कृष्ण मोहन को सौंपे जाने की सुगबुगाहट तेज है। चढ़ावे चोरी मामले में आरोपियों पर एफआईआर में वादी बनने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण गोपाल का नाम सुर्खियों में आ गया। गुरुवार देर शाम से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर उनके इतिहास को खोजा जाने लगा। इतनी प्रसिद्धि उन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनते समय नहीं मिली थी। फिर दर्ज कराने के साथ मिली।

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जानकार बताते हैं कि सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्हें संघ चालक फिर जिला इसके बाद प्रांत और क्षेत्रीय संघचालक तक का सफर तय किया। संघ ने उनके कार्यों की गणना करने के बाद ही उन्हें मंदिर में दायित्व सौंपा है। जानकार बताते हैं कि बदली स्थिति- परिस्थिति में उन्हें डॉ. अनिल मिश्रा का प्रमुख दायित्व सौंपा जा सकता है। संघ के सूत्र बताते हैं कि कृष्ण गोपाल का दामन बेदाग है और उनके कार्यों की प्रशंसा संगठन का शीर्ष नेतृत्व करता है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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