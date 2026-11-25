योगी आदित्यानथ ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग दो नावों पर सवार होने की कोशिश करते हैं वे अंततः डूब ही जाते हैं।

UP Chunav: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व बयानों का सिलसिला जारी है। एक कार्यक्रम के दौरान जब राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने इसका सधा हुआ जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से परहेज करते हुए कहा कमल फूल का नाम लिया। उनके इस बयान पर योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल के जवाब में कहा, "सभी को कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ना है। मैं भी कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ूंगा। हमारे लिए कमल का फूल ही सब कुछ है। कौन क्या है और कौन क्या नहीं, यह तो सबको पता ही है।" आपको बता दें कि सोमवार को केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि BJP 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के चुनाव चिह्न पर वोट मांगेगी।

किस सीट से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? इस कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ से यह भी पूछा गया कि अगले साल वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, “मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ता रहा हूं। उसी सीट से लड़ता आया हूं। पार्टी जो भी तय करेगी, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा।”

योगी आदित्यनाथ ने एनडीए में शामिल घटक दलों के बीच किसी भी तरह के मतभेद से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक संदेश है। कुश्ती ऐसे नहीं लड़ी जाती है। यह तो आमने-सामने बैठकर होती है। जहां सब एक साथ मेज पर मौजूद हों। यहां कोई विवाद नहीं है।"

योगी आदित्यानथ ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग दो नावों पर सवार होने की कोशिश करते हैं वे अंततः डूब ही जाते हैं। उन्होंने कहा, "अगर 1990 के दशक में सपा नेतृत्व ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाई जातीं। उन्हें अब राम भक्तों और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "राधे-राधे तो बस शुरुआत है। SP के लिए अब राम नाम सत्य का समय आ रहा है।"

क्या बोले थे केशव प्रसाद मौर्य? केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को उरई में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि 2027 में यूपी में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होने कहा कि सपा-कांग्रेस की खिचड़ी पकती हुई नहीं दिख रही है। अगर पक भी गई तो खाने में मजा नहीं आएगा। सपा ने कांग्रेस को 26 सीटें दी हैं जबकि कांग्रेस 125 सीटें मांग रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता सपा की गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहती और डबल इंजन सरकार के काम से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि यूपी में सीएम का चेहरा कमल का फूल है।