Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newswho will be the new up bjp president the countdown to the election begins 327 voters declared
कौन होगा यूपी भाजपा का नया अध्यक्ष? चुनाव की उल्टी गिनती शुरू; 327 वोटर घोषित

कौन होगा यूपी भाजपा का नया अध्यक्ष? चुनाव की उल्टी गिनती शुरू; 327 वोटर घोषित

संक्षेप:

भाजपा में लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश भाजपा के नए मुखिया को लेकर चर्चाओं का सिलसिला तेज हैं। मंगलवार को अचानक जिलों से प्रदेश परिषद की सूचियां जारी करने के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई। 84 जिलों में प्रदेश परिषद के सदस्य घोषित किए गए हैं।

Dec 10, 2025 05:40 am ISTAjay Singh राजकुमार शर्मा, लखनऊ
share

भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 327 प्रदेश परिषद सदस्यों की घोषणा कर दी। प्रदेश चुनाव अधिकारी डा. महेंद्रनाथ पांडेय के निर्देश पर जिला चुनाव अधिकारियों ने इनका ऐलान किया। इससे साफ हो गया है कि प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिकता इसी सप्ताह पूरी होने की संभावना है। दरअसल, यही प्रदेश परिषद सदस्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता की भूमिका निभाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा में लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी भाजपा के नए मुखिया को लेकर चर्चाओं का सिलसिला तेज हैं। मंगलवार को अचानक जिलों से ताबड़तोड़ प्रदेश परिषद की सूचियां जारी करने के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई। जिन 84 जिलों में पार्टी जिलाध्यक्ष घोषित कर चुकी है, वहां प्रदेश परिषद के सदस्य घोषित किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से एक सदस्य बनाया गया है। इसे प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया के लिए वोटर लिस्ट तैयार किए जाने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में भाजपा के कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं। अभी 14 जिलों में नया अध्यक्ष बनना बाकी है।

केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल की प्रतीक्षा

अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल का कार्यक्रम घोषित होने का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश परिषद के सदस्यों के अलावा भाजपा विधानमंडल के सदस्यों की कुल संख्या का 10 फीसदी और यूपी कोटे के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या के 10 फीसदी लोग मतदाता होंगे। यूपी में भाजपा के विधायकों की संख्या 258 और एमएलसी 79 हैं। वहीं पार्टी के 33 लोकसभा और 24 राज्यसभा सांसद हैं।

ओबीसी चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी

भाजपा प्रदेश में ओबीसी चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है। पार्टी की सोच विपक्ष के पीडीए की काट करने की है। प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह व धर्मपाल सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा चर्चा में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम भी हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो एक प्रमुख पार्टी नेता मौजूदा पद के रहते हुए प्रदेशाध्यक्ष पद चाहते हैं।

प्रदेश चुनाव अधिकारी डा. महेंद्रनाथ पांडेय के निर्देश पर मंगलवार को पार्टी के 43 मंडल अध्यक्ष भी घोषित कर दिए गए। अब तक घोषित मंडल अध्यक्षों की संख्या तकरीबन 1600 हो गई है। भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश को 1918 मंडलों में बांट रखा है। ऐसे में अभी 300 से अधिक मंडल अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। पार्टी संविधान के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए किसी प्रदेश में 50 फीसदी से अधिक जिलाध्यक्षों का घोषित होना जरूरी है।

read moreये भी पढ़ें:
सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी को आवाज का नमूना देने का दिया आदेश, होगी फोरेंसिक जांच
यूपी में फिर एनकाउंटर, पुलिस के हाथों मारा गया 50 हजार का इनामी कुख्यात समयदीन
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |