कौन होगा यूपी भाजपा का नया अध्यक्ष? चुनाव की उल्टी गिनती शुरू; 327 वोटर घोषित

भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 327 प्रदेश परिषद सदस्यों की घोषणा कर दी। प्रदेश चुनाव अधिकारी डा. महेंद्रनाथ पांडेय के निर्देश पर जिला चुनाव अधिकारियों ने इनका ऐलान किया। इससे साफ हो गया है कि प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिकता इसी सप्ताह पूरी होने की संभावना है। दरअसल, यही प्रदेश परिषद सदस्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता की भूमिका निभाएंगे।

भाजपा में लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी भाजपा के नए मुखिया को लेकर चर्चाओं का सिलसिला तेज हैं। मंगलवार को अचानक जिलों से ताबड़तोड़ प्रदेश परिषद की सूचियां जारी करने के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई। जिन 84 जिलों में पार्टी जिलाध्यक्ष घोषित कर चुकी है, वहां प्रदेश परिषद के सदस्य घोषित किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से एक सदस्य बनाया गया है। इसे प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया के लिए वोटर लिस्ट तैयार किए जाने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में भाजपा के कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं। अभी 14 जिलों में नया अध्यक्ष बनना बाकी है।

केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल की प्रतीक्षा अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल का कार्यक्रम घोषित होने का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश परिषद के सदस्यों के अलावा भाजपा विधानमंडल के सदस्यों की कुल संख्या का 10 फीसदी और यूपी कोटे के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या के 10 फीसदी लोग मतदाता होंगे। यूपी में भाजपा के विधायकों की संख्या 258 और एमएलसी 79 हैं। वहीं पार्टी के 33 लोकसभा और 24 राज्यसभा सांसद हैं।

ओबीसी चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी भाजपा प्रदेश में ओबीसी चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है। पार्टी की सोच विपक्ष के पीडीए की काट करने की है। प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह व धर्मपाल सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा चर्चा में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम भी हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो एक प्रमुख पार्टी नेता मौजूदा पद के रहते हुए प्रदेशाध्यक्ष पद चाहते हैं।