कौन बनेगा राम मंदिर का पहला CEO, 24 घंटे में एक हजार से अधिक आवेदन; कब होगा ऐलान?
Ram Mandir CEO News : राम मंदिर दान चोरी प्रकरण सामने आने के बाद एक तरफ राम मंदिर की व्यवस्थाएं तेजी से बदली हैं दूसरी तरफ मंदिर के नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। आवेदन पत्र जारी होने के 24 घंटे के अंदर एक हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं।
Ram Mandir CEO News : राम मंदिर का पहला सीईओ बनने के लिए होड़ लग गई है। सूत्रों के मुताबिक तीन सदस्यीय समिति की ओर से आवेदन के लिए जारी ई-मेल आईडी पर मंगलवार देर रात तक एक हजार से ज्यादा आवेदन आ चुके थे। गौरतलब है कि सोमवार को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के 24 घंटे में अधिकृत ईमेल आईडी पर बड़ी संख्या में आवेदन आ गए हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 18 जुलाई शाम चार बजे तक है। बताया जा रहा है कि चयन समिति ने तय किया है कि योग्यता के आधार पर आवेदनों को छांटने में मदद के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाएगा। ट्रस्ट की 22 जुलाई को होने वाली बैठक में सीईओ के नाम का ऐलान भी हो सकता है।
चंद घंटों में 750 से ज्यादा आवेदन आए
मंगलवार को चर्चा में रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चयन समिति के एक सदस्य ने बताया, नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ ही घंटों में हमें पहले दिन करीब 750 आवेदन मिले हैं। 24 घंटे से भी कम समय में मिले इतने रिस्पॉन्स को देखते हुए उम्मीद है कि 18 जुलाई की डेडलाइन तक आवेदन हजारों में पहुंच जाएंगे। ऐसे में हमें तय मानदंडों के आधार पर आवेदनों को इकट्ठा करने, जांच-पड़ताल के लिए एक सचिव की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आवेदनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं। इनमें कुछ के पास धार्मिक स्थलों में प्रबंधकीय व्यवस्थाएं संभालने का अनुभव भी है।
पूर्व नौकरशाहों के अलावा रिटायर्ड सैन्य अफसर तक शामिल
सूत्रों के मुताबिक चर्चा में आया है कि इनमें पूर्व नौकरशाहों के साथ ही सेना में प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभाल चुके रिटायर्ड सैन्य अफसर भी शामिल हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नए सीईओ की चयन समिति बनाई है। मंदिर का सीईओ मंदिर ट्रस्ट के रोजाना के कामकाज समेत सभी प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाएं देखेगा। सीईओ चयन के लिए तय मानदंड में किसी बड़े सार्वजनिक संगठन, संस्थान या विभाग को 20 सालों तक संभालने का अनुभव शामिल है। सामान्य प्रशासन, वित्त, जनसंपर्क, कानून में बहुस्तरीय अनुभव और कौशल रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं।
19 को बैठक कर होगी आवेदनों की पड़ताल
अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से वरिष्ठ प्रबंधकीय स्तर के आवेदकों के आवेदन आए हैं। इनमें सैन्य सेवा अधिकारी भी शामिल हैं। कमेटी 19 जुलाई को बैठक करेगी ताकि आवेदनों की जांच-पड़ताल शुरू की जा सके और इंटरव्यू का शेड्यूल तय किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि सेक्रेटरी के पद पर किसी रिटायर्ड अधिकारी के होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए जरूरत पर ऑनलाइन पैनल इंटरव्यू होगा। अंतिम फैसला 19 जुलाई की बैठक के बाद होने के आसार हैं।
पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर भी दावेदार
आवेदन करने की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करने वालों में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा सीईओ पद के लिए तय किए गए मानदंडों के तहत खुद को उपयुक्त पाते हुए मैंने आवेदन जमा कर दिया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें