प्रत्याशियों की संपत्ति सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हाईकोर्ट तय करेगा

प्रत्याशियों के नामांकन के बाद की संपत्ति सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच तय करेगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया है।

प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के समय अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने के उपरांत उक्त घोषणा के सत्यापन रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच तय करेगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है, साथ ही याचिका पर जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने लोक प्रहरी संस्था की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि प्रत्याशियों द्वारा सम्पत्ति संबंधी घोषणा का सत्यापन आयकर विभाग द्वारा किया जाता है और उक्त सत्यापन रिपोर्ट को चुनाव आयोग को भेज दिया जाता है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उक्त सत्यापन रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है।