2027 में किसके साथ खड़ा होगा अपना दल? विधानसभा चुनाव को लेकर अनुप्रिया ने कर दिया ऐलान
अनुप्रिया पटेल ने कहा, उनकी पार्टी यूपी का अगला विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही मिलकर लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपना दल (एस) सरकार में रहते हुए हमेशा पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों की आवाज बुलंद करता रहा है।
Anupriya Patel: अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा, उनकी पार्टी यूपी का अगला विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही मिलकर लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपना दल (एस) सरकार में रहते हुए हमेशा पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों की आवाज बुलंद करता रहा है। जातिगत जनगणना कराने का सरकार का फैसला उनकी पार्टी की प्रमुख मांगों में शामिल था और यह उसी लंबे प्रयास का परिणाम है।
केंद्रीय मंत्री रविवार दोपहर करीब एक बजे जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम में बहराइच पहुंचीं। उन्होंने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकतम सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से संगठन को मजबूत करें और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाएं। पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर प्रदेश में फिर एनडीए सरकार बनाने का लक्ष्य प्राप्त करें। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि पार्टी प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर अनुप्रिया ने जताया दुख
अनुप्रिया पटेल ने कई समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सांसद पप्पू यादव के हालिया प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों।
पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या
पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि यह समस्या सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है। इसके रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कानून लागू किया है।नानपारा विधायक राम निवास वर्मा, जिला अध्यक्ष गिरीश पटेल, अविनाश साहू आदि पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।