कौन था जुबैर अहमद? यूपी से बंगाल तक नेटवर्क; STF ने ऐसे किया कुख्यात पशु तस्कर की कहानी का अंत
कौन था जुबैर अहमद? यूपी से बंगाल तक नेटवर्क; STF ने ऐसे किया कुख्यात पशु तस्कर की कहानी का अंत

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSat, 27 Sep 2025 05:40 AM
गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा की गई छात्र दीपक की हत्या के मामले में फरार चल रहा एक लाख का इनामी जुबैर शुक्रवार रात पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। जुबैर अहमद का नेटवर्क यूपी से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। वह बिहार के सिवान जिले के तेतहली में पशुओं का बड़ा बाड़ा चलाता था। गोरखपुर, बस्ती और गोंडा से पशुओं को उठाकर वहां पहुंचाया जाता और फिर पश्चिम बंगाल तक सप्लाई की जाती थी। बिहार बॉर्डर पार कराने में दो सिपाही उसकी मदद करते थे।

जुबैर का मुख्य पार्टनर कुख्यात तस्कर मन्नू शाह का दामाद बताया जा रहा है। मन्नू शाह पहले ही गोपालगंज कोर्ट में सरेंडर कर जेल जा चुका है। जांच में खुलासा हुआ है कि जुबैर के नेटवर्क में कई सहयोगी सक्रिय थे। इनमें प्रमुख नाम एजाज और राजू शाह का सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह नरहरवा (बिहार) में बैठकर पूरे धंधे का संचालन करता था।

कुशीनगर में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी शक

जांच में सामने आया है कि कुशीनगर में तैनात दो पुलिसकर्मी भी जुबैर की मदद करते थे। हालांकि, उनकी भूमिका की जांच जारी है। दोनों पुलिसवालों के जरिए ही जुबैर और उसका गैंग अन्य पुलिस कर्मियों से सेटिंग करता था और पशुओं को बार्डर पार कराने के बदले मुंह मांगी कीमत दी जाती थी।

10 दिन में 150 ठिकानों पर दबिश, 100 से पूछताछ

गोरखपुर। दीपक गुप्ता की हत्या के बाद पिछले दस दिन से लगातार दबिश और निगरानी की जा रही थी। 150 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद शुक्रवार रात पुलिस को जुबैर का पुख्ता सुराग मिला था। जवाबी कार्रवाई में गोली लगते ही वह ढेर हो गया। मुठभेड़ में एक गोली सीओ सिटी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। वह बाल-बाल बच गए। वहीं, घटना में एक दरोगा और दो सिपाही घायल हो गए हैं।

दीपक की मां ने कहा-कलेजे को ठंडक मिली

दीपक गुप्ता की हत्या करने वाले पशु तस्कर गैंग के सरगना जुबेर अहमद के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर से इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। दीपक के परिवार ने कहा कि अब जाकर उन्हें न्याय मिला है। मां ने भावुक होकर कहा, बेटे की जान लेने वालों का यही हश्र होना चाहिए। इस खबर से कलेजे को ठंडक मिली है। दीपक के चाचा सुरेंद्र को शुक्रवार की देर रात सबसे पहले ‘हिन्दुस्तान’ से यह खबर मिली। उन्होंने टोले-मोहल्ले के लोगों को जगाकर जानकारी दी। सुरेंद्र ने कहा कि दीपक की तेरहवीं से पहले हत्यारोपित के मारे जाने की खबर से परिवार को संतोष मिला है।

गौरतलब है कि 15 सितंबर की रात पशु तस्करों ने जंगल छत्रधारी गांव के महुआ चाफी टोले निवासी 20 वर्षीय दीपक गुप्ता को अगवा कर हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी बिहार के गोपालगंज निवासी मन्नू शाह और रामपुर के जुबेर अहमद पर एडीजी ने एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में सीएम ने न सिर्फ पशु तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया, बल्कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कदम उठाने को कहा था। इसके बाद एडीजी और एसएसपी स्तर से जांच कर एक्शन शुरू हुआ। गोरखपुर में घटना वाले इलाके के थानेदार और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। जंगल धूषण चौकी निलम्बित की गई। जंगल छत्रधारी चौकी प्रभारी, चौकी के दो सिपाही और थाने के चालक को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं कुशीनगर जिले में पशु तस्करों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर 33 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। इनमें थानेदार और छह दरोगाओं का गैर-जोन तबादला किया गया। कुल मिलाकर गोरखपुर और कुशीनगर जिले में 50 से ज्यादा पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

50 से ज्यादा पुलिसवालों पर गिरी थी गाज

