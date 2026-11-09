कौन थे श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, पहले सेना फिर पूर्वांचल की सियासत में मनवाया लोहा

भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार को निधन दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया था। देवरिया के बैतालपुर विकास खंड के ग्राम बरपार के रहने वाले श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के पिता पंडित सूरति नारायण मणि त्रिपाठी यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे।

देवरिया, निज संवाददाता। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार को निधन दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनके देहांत से राजनीतिक गलियों में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्होंने पहले सेना फिर पूर्वांचल की सियासत में अपना लोहा मनवाने का काम किया था। 1971 में भारत-पाकिस्तान के युद्ध में इनकी अहम भूमिका रही। यही नहीं 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भी इनका योगदान रहा। सेना से रिटायर होने के बाद सियासत में कदम रखा तो यहां भी अपना लोह मनावाते हुए देवरिया सदर सीट से भाजपा के पहले सांसद बने।

देवरिया के बैतालपुर विकास खंड के ग्राम बरपार के रहने वाले श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के पिता पंडित सूरति नारायण मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। वह कई जिलों के डीएम, काशी विद्यापीठ वाराणसी के वाइस चांसलर और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे। एक बड़े पिता की संतान श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का शुरू से ही सेना में जाकर देश सेवा का सपना रहा। जून 1955 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया और उन्होंने जम्मू और कश्मीर से सेना में अपनी सेवा शुरू की। 1964 से 1965 के बीच नागालैंड में स्क्वाडन कमांडर के रूप में अपना सेवाएं दी। 1971 में बंग्लादेश को लेकर भारत-पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा तो इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। इनके नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी ढाका के करीब तक पहुंच गई थी। 1976 में मिजोरम-काउंटर इंसर्जेंसी अभियानों में भाग लिया। बाद में उप थल सेना प्रमुख बने। सेना में उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें 1986 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 1992 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

1996 में सेना से सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद वह राजनीति में सक्रिय हो गए। 1996 में पहली बार वह देवरिया सदर सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बनने के लिए मैदान में उतरे और जनता ने उन पर अपना भरोसा दिखाया। उस चुनाव में उन्हें जीत मिली और पहली बार वह देवरिया सीट पर कमल खिलाने में सफल हुए। 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा जबकि 1999 में सपा के मोहन सिंह को हराकर दूसरी बार सांसद बने।

इस चुनाव में उन्हें 2,51,814 ( 36.28%) मत हासिल हुए जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा के मोहन सिंह को 2,09,673 (30.21%) मत मिले थे। बाद में 2004 में सपा के मोहन सिंह व 2009 में बसपा के गोरख प्रसाद से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वह फिर चुनाव मैदान में नहीं आए।

इनके एक भाई विधायक, दूसरे यूपी पुलिस के डीजीपी पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के भाई श्रीनिवास मणि त्रिपाठी देवरिया जिले की गौरी बाजार सीट से विधायक रहे थे। उनकी पहचान तेजतर्रार हिन्दूवादी नेता के रूप में रही। तीसरे भाई श्रीविलास मणि त्रिपाठी सीआरपीएफ के डीजीपी रह चुके हैं।

आंतकवादी हमले में वाहन पर लगी थी बुलेट 13 दिसम्बर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी उस समय संसद से बाहर निकल रहे थे, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का देकर अंदर कर दिया। बाहर उनकी गाड़ी पर दो बुलेट लगी थी। वीडियो में उनका ड्राइवर भागता दिखा था। वह घटना थोड़ी विचलित करने वाली थी, लेकिन सरकार ने उसके बाद आंतकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाया।

जून में सीएम ने घर पर पहुंच की थी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के पूर्व सांसद और सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी से इस साल जून में उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की थी। सीएम और श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी की यह मुलाकात अचानक तय हुई थी और इसे पूर्वांचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना गया था। 26 जून को सीएम योगी ने देवरिया में सभा की थी और वहां से गोरखपुर पहुंचने पर श्रीप्रकाश मणि के आवास पर अचानक उनसे मिलने पहुंच गए थे। पूर्व सांसद से उनके घर पर मुख्यमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं तो सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक छा गईं। लोग इस मुलाकात के निहितार्थ निकालने लगे। श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के परिवार का जिले के ब्राह्मण मतदाताओं पर खासा प्रभाव रहा है।

शेयर घोटाले की जांच को जेपीसी के बने थे अध्यक्ष 1999 में दूसरी बार सांसद बने जनरल त्रिपाठी की वजह से देवरिया संसदीय क्षेत्र को देश के बड़े मामले में सीधी सहभागिता मिली। चर्चित शेयर घोटाले की जांच के लिए अप्रैल 2001 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी ) बनी तो श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को इसका चेयरमैन बनाया गया। इस समिति की 105 बैठकें हुई और समिति ने 19 दिसम्बर 2002 को अपनी रिपोर्ट दी। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही दबाव भी था, लेकिन तमाम दबावों के बीच समिति ने निष्पक्षता से कार्य किया। उनकी ईमानदारी का आज भी लोग लोहा मानते हैं।