गाजर-मूली की तरह काटता था सिर, जानें कौन था शंकर कनौजिया जिसे यूपी एसटीएफ ने मार गिराया

वह लोगों के सिर धड़ से ऐसे अलग करता था, मानो गाजर-मूली काट रहा हो। शंकर कनौजिया ने 14 महीने पहले एक लकड़ी व्यापारी की सिर काटकर हत्या कर दी थी। वह करीब 14 साल से फरार चल रहा था। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। आजमगढ़ और मऊ में उस पर दस मुकदमे दर्ज हैं।

महज 16 साल की उम्र में शंकर कनौजिया ने जरायम की दुनिया में कदम रखा। उसके विरुद्ध पहला केस वर्ष 1999 में दर्ज हुआ। मामला था मारपीट का। मऊ के दोहरीघाट थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह चर्चा में आ गया। उसने अपना दायरा बढ़ाया। वर्ष 2001 और 2002 में लूट की कई वारदातें कीं। दरअसल, जन्म के छह दिन बाद ही मां की मौत होने के बाद उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था।

मौसी ने उसका पालन-पोषण किया। हालांकि वह हाजीपुर (रौनापार) का रहने वाला था लेकिन उसका बचपन दोहरीघाट (मऊ) में मौसी के घर बीता। तीन भाइयों और दो बहनों में वह सबसे छोटा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। किशोरावस्था में गलत संगत में पड़ने के बाद वह अपराधी बन गया। वर्ष 2008 में रौनापार क्षेत्र में उसे शराब के साथ पकड़ा गया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे तमंचे के साथ पकड़ा था। वर्ष 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में उसने साथी अनिरुद्ध सोनकर और अरविंद कुमार यादव के साथ मिलकर विंध्याचल पांडेय का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उनका मालवाहक लूट लिया था। मामले में दोहरीघाट पुलिस ने उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट में कार्रवाई की थी।

जेल में हुई थी रामछवि और शंकर की मुलाकात रौनापार क्षेत्र में हाजीपुर निवासी शंकर कनौजिया की मुलाकात रामछवि से 12 साल पहले मऊ जेल में हुई थी। जेल से ही दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी और छूटने के बाद एक-दूसरे के घर आना-जाना शुरू हो गया। शंकर के साथ उसका दोस्त छांगुर नाई निवासी मुहम्मदपुर थाना जीयनपुर भी आता-जाता था। तीनों मिलकर लकड़ी कटवाने का काम कर रहे थे। लकड़ी के परिवहन के लिए किराए पर पिकअप लेते थे।

भाई-भाभी ले गए शंकर का शव मुठभेड़ में मौत के बाद पुलिस ने शंकर कनौजिया के परिजनों को घटना की सूचना दी। उसके भाई-भाभी और गांव के कुछ लोग वकील के साथ मोर्चरी पहुंचे थे। पोस्टमार्टम के बाद वे उसका शव घर ले गए।