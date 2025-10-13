Hindustan Hindi News
कौन था मेरठ पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया शहजाद? क्यों खौफ खाने लगे थे बच्चियों के मां-बाप

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठMon, 13 Oct 2025 09:04 AM
UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार की सुबह-सुबह पुलिस के एनकाउंटर में इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की मारा गया। शहजाद के मारे जाने से उसके इलाके में बच्चियों के मां-बाप ने राहत की सांस ली है। शहजाद के खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज थे। इलाके में उसकी दहशत थी वह 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में भी वांटेड था। एक अन्य बच्ची से रेप के मामले में वह पांच साल तक जेल में भी रह चुका था। अभी 2 दिन पहले ही उसने बहसूमा में पीड़िता के घर पर फायरिंग की थी। पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश थी।

सोमवार की सुबह पुलिस को शहजाद के बारे में कहीं से सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी और उससे सरेंडर करने को कहा। मनबढ़ शहजाद ने पुलिस पर गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में उसकी स्टोरी का द एंड हो गया।

बहसूमा थाना क्षेत्र का रहने वाला शहजाद कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज थे। इसी साल जनवरी महीने में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 6 साल की बच्ची से गैंगरेप भी किया था। आरोपी शहजाद इसके पहले भी एक बच्ची से रेप के मामले में 5 साल जेल में रहा था। शनिवार को शहजाद ने देररात पीड़िता के घर पर फायरिंग की थी।

आरोपी शहजाद लगातार पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। इस घटना के बाद ही शहजाद पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था। मेरठ स्वाट टीम और कई थानों की पुलिस शहजाद के पीछे लगी थी। सरूरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार अलसुबह शहजाद की लोकेशन पुलिस को मिली।

पुलिस की फायरिंग में शहजाद को लगीं तीन गोलियां

घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शहजाद को तीन गोलियां लगी और वह ढेर हो गया। शहजाद के एनकाउंटर की सूचना पर एसपी देहात अभिजीत कुमार मौके पर पहुंचे। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने शहजाद के एनकाउंटर की पुष्टि की है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस कार्रवाई में शहजाद घायल हुआ था, जिसे अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने शहजाद को मृत घोषित किया है।

