कौन था समयदीन? जिसे पुलिस ने शामली एनकाउंटर में मार गिराया; सामने आया कर्नाटक कनेक्शन

संक्षेप: समयदिन उर्फ सामा मोहल्ला रायजादगान थाना कांधला शामली का रहने वाला था। यहां से जाकर वह कर्नाटक में जनता कॉलोनी ऊरुकेरे, जिला तुमकुर में रहने लगा था। वहां भी उस पर केस हुआ। वांछित होने पर वह हरियाणा के कैथल में रहने लगा। वह और उसके साथी डकैती या लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

यूपी पलिस ने शामली में कुख्यात अपराधी समयदीन को मार गिराया है। समयदीन उर्फ सामा का यूपी से कर्नाटक तक जाल फैला हुआ था। यूपी में अपराध में पुलिस रिकॉर्ड में नाम आने और जेल जाने के बाद इस अपराधी ने कर्नाटक का रुख किया था। पुलिस के मुताबिक वहां भी उसने कुछ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था।

समयदीन के पास से पुलिस ने 9 एमएम की एक पिस्टल, .32 बोर की एक पिस्टल और 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया है। कुल छह खोखा कारतूस, चार जिंदा कारतूस 315 बोर भी बरामद किए गए हैं। सामा के खिलाफ लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। समयदीन, अक्टूबर में शामली में हुए एक एनकाउंटर के दौरान पुलिस के शिकंजे में आने से बच गया था। वह मौके से भाग निकला था जबकि उसका साथी मारा गया था। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

ऐसे हुआ एनकाउंटर शामली के एसपी एनपी सिंह ने बताया कि समयदीन के एनकाउंटर में थाना भवन और बाबरी थाना पुलिस शामिल रही। यह एनकाउंटर भैसानी गांव में बंद पड़े ईंट-भट्ठे के पास हुआ। एनकाउंटर के दौरान समयदीन मारा गया लेकिन 5 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। एसपी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश भैसानी के ईंट भट्टे के पास बैठकर लूट या डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थानाभवन और बाबरी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। पुलिस ने देखा कि पांच-छह बदमाश अलाव जलाकर आग ताप रहे थे। इस बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इसका जवाब दिया। इसी दौरान पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।