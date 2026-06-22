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कौन था ललन सिंह उर्फ लल्लन? दरोगा को उतार दिया था मौत के घाट; यूपी पुलिस के हाथों कुख्यात का अंत

Ajay Singh संवाददाता, सहारनपुर
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ललन सिंह उर्फ लल्लन सिंह समस्तीपुर का रहने वाला था लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी उसने आतंक फैला रखा था। ललन सिंह के गिरोह पर दो दरोगाओं के भी कत्ल का इल्जाम था। ललन सिंह बैंक डकैती और कैश वैन लूट जैसी घटनाओं में भी शामिल रहा था। उसके एनकाउंटर को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

कौन था ललन सिंह उर्फ लल्लन? दरोगा को उतार दिया था मौत के घाट; यूपी पुलिस के हाथों कुख्यात का अंत

UP Police Encounter : ललन सिंह उर्फ लल्लन और उसके खौफ का यूपी पुलिस के हाथों अंत हो गया है। सहारनपुर में पुलिस के हाथों मारा गया एक लाख का इनामी ललन सिंह उर्फ लल्लन कितना खूंखार था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 8 नवंबर 2022 को उसने वाराणसी में एक दरोगा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं दरोगा की सर्विस रिवाल्वर भी ललन ने लूट ली थी। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जनपद के आनंदगोलवा गांव का रहने वाला ललन सिंह बकायदा गिरोह चलाता था। अपने भाईयों और गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर ललन सिंह वह कई जघन्य अपराधों में शामिल था जिसमें सात लोगों (दो सब-इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड शामिल) की हत्याएं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की लूट शामिल थी।

एक नवंबर 2022 को वह चंदौली में गोलीबारी और लूटपाट की घटना में शामिल रहा था। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने एक लाख और चंदौली के एसपी ने ललन सिंह की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पूर्वांचल और बिहार में लोगों के लिए आतंक का पर्याय बने ललन सिंह के पीछे पुलिस लंबे समय से जुटी हुई थी। वह लगातार फरार चल रहा था। आधी रात को एडिशनल एसपी लाल प्रताप सिंह की अगुवाई में एक पुलिस टीम सहारनपुर के सरसावा-नकुड़ मार्ग पर संदिग्धों की तलाश में अभियान चला रही थी। इसी दौरान ललन सिंह और उसके साथी से पुलिस का आमना-सामना हो गया।

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कैसे मारा गया ललन सिंह?

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने ललन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। पुलिस की गोलियों से ललन सिंह घायल होकर गिर गया। जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ललन सिंह को लेकर पहले सरसावा के बाल चिकित्सा केंद फिर सहारनपुर के जिला अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मौके से फरार ललन सिंह के साथी की तलाश की जा रही है।

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ललन सिंह का साथी के पकड़े जाने से कई पुराने मामलों के खुलासे के साथ ही ललन सिंह गिरोह के बारे में कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। पुलिस ने ललन सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पास से कुछ असलहे भी बरामद किए हैँ। ललल सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसके साथ ही उसके द्वारा सताए गए लोगों और परिवारों ने भी राहत की सांस ली है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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