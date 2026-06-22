कौन था ललन सिंह उर्फ लल्लन? दरोगा को उतार दिया था मौत के घाट; यूपी पुलिस के हाथों कुख्यात का अंत

ललन सिंह उर्फ लल्लन सिंह समस्तीपुर का रहने वाला था लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी उसने आतंक फैला रखा था। ललन सिंह के गिरोह पर दो दरोगाओं के भी कत्ल का इल्जाम था। ललन सिंह बैंक डकैती और कैश वैन लूट जैसी घटनाओं में भी शामिल रहा था। उसके एनकाउंटर को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

UP Police Encounter : ललन सिंह उर्फ लल्लन और उसके खौफ का यूपी पुलिस के हाथों अंत हो गया है। सहारनपुर में पुलिस के हाथों मारा गया एक लाख का इनामी ललन सिंह उर्फ लल्लन कितना खूंखार था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 8 नवंबर 2022 को उसने वाराणसी में एक दरोगा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं दरोगा की सर्विस रिवाल्वर भी ललन ने लूट ली थी। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जनपद के आनंदगोलवा गांव का रहने वाला ललन सिंह बकायदा गिरोह चलाता था। अपने भाईयों और गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर ललन सिंह वह कई जघन्य अपराधों में शामिल था जिसमें सात लोगों (दो सब-इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड शामिल) की हत्याएं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की लूट शामिल थी।

एक नवंबर 2022 को वह चंदौली में गोलीबारी और लूटपाट की घटना में शामिल रहा था। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने एक लाख और चंदौली के एसपी ने ललन सिंह की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पूर्वांचल और बिहार में लोगों के लिए आतंक का पर्याय बने ललन सिंह के पीछे पुलिस लंबे समय से जुटी हुई थी। वह लगातार फरार चल रहा था। आधी रात को एडिशनल एसपी लाल प्रताप सिंह की अगुवाई में एक पुलिस टीम सहारनपुर के सरसावा-नकुड़ मार्ग पर संदिग्धों की तलाश में अभियान चला रही थी। इसी दौरान ललन सिंह और उसके साथी से पुलिस का आमना-सामना हो गया।

कैसे मारा गया ललन सिंह? मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने ललन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। पुलिस की गोलियों से ललन सिंह घायल होकर गिर गया। जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ललन सिंह को लेकर पहले सरसावा के बाल चिकित्सा केंद फिर सहारनपुर के जिला अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मौके से फरार ललन सिंह के साथी की तलाश की जा रही है।