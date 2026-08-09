आबान के सुपुर्द-ए-खाक से पहले आई काले शीशे वाली कार में था कौन? चर्चाओं का बाजार गर्म
माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान को प्रयागराज के कसारी-मसारी में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इस मौके पर आई काले शीशे वाली एक कार को लेकर काफी चर्चा है। वहीं, आबान के शव को सुपुर्दे खाक के बाद उमर और अली की भाई अहजम, बुआ परवीन कुरैशी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई।
माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद को शनिवार शाम कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में पिता और भाई की कब्र के पास सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। आबान के सुपुर्द-ए-खाक से पहले से ही कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे। वहां दर्जनों पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी रही। पुलिस ने शुरुआती चरण में पहचान पत्र की जांच कर लोगों को अंदर जाने दिया लेकिन, भीड़ के बेकाबू होने के बाद पहचान पत्र की जांच धरी की धरी रह गई। इसी दौरान काली फिल्म लगी एक कार अंदर घुस गई। परिवार के करीबी कार में आबान की फूफी यानी अतीक की बहन के होने की बात कहते दिखे। हालांकि, आखिर कार के अंदर कौन था, इसको लेकर संशय बना रहा। कार को लेकर अब तक चर्चाओं का बाजार गर्म है।
सबसे दुलारे बेटे का आखिरी दीदार न कर पाई शाइस्ता?
आबान सबसे ज्यादा दुलारा अपनी मां शाइस्ता परवीन का था। शाइस्ता फरार चल रही है। वह अपने सबसे दुलारे बेटे का दीदार कर सकी या नहीं इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। आबान का शव हटवा गांव पहुंचने के बाद चर्चा थी की शाइस्ता अपने बेटे को चुपके से देख गई है लेकिन पुलिस ने इस तरह की बातों को सिरे खारिज किया। पुलिस, शाइस्ता को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर भी रही।
पुलिस की देखरेख में एक घंटे की मुलाकात
आबान के शव को सुपुर्दे खाक के बाद शाम करीब एक घंटे तक पुलिस की देखरेख में उमर और अली की भाई अहजम, बुआ परवीन कुरैशी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई। कब्रिस्तान की मस्जिद के सामने ही मुलाकात के लिए पहले से ही टेंट लगाया गया था। टेंट के अंदर ही उमर और अली की परिवार से मुलाकात कराई गई। इस दौरान टेंट को पुलिस बल ने चारों तरफ से घेरे रखा। परिवार के करीबियों ने बताया कि आबान सभी का दुलारा था।
चार साल बाद कुछ घंटे के लिए जेल से बाहर आए उमर और अली
उमर और अली करीब चार साल बाद जेल से पैरोल पर कुछ घंटों के लिए बाहर आए। छोटे भाई आबान का शव देख दाेनों फफक पड़े। दोनों ने भाई अहजम और परिवार के अन्य सदस्यों को गले लगा लिया। परिवार के करीबियों के साथ आबान के शव को कंधा देकर उमर, अली और अहजम कब्र तक पहुंचे। जहां उमर और अली ने पहली बार पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र को भी देखा। जेल में बंद होने की वजह से वर्ष 2023 में पिता-चाचा और भाई असद के जनाजे में दोनों शामिल नहीं हो सके थे।
आबान को अंतिम विदाई के लिए 2 दिन करना पड़ा इंतजार
दो दिन के इंतजार के बाद आबान को अंतिम विदाई दी गई। छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ और झांसी जेल में बंद बड़े भाई उमर अहमद और अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली पैरोल के बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा में कब्रिस्तान लाया गया। दोनों भाइयों के पहुंचने की खबर पर कब्रिस्तान के बाहर हजारों की भीड़ जुट गई। भीड़ में धक्का-मुक्की और आपाधापी की स्थिति बनी तो पुलिस को कई बार हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। झांसी में गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में आबान अहमद और उसके साथी सोनू की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार सुबह दोनों के शव प्रयागराज के पूरामुफ्ती के हटवा गांव लाए गए थे। सोनू को हटवा के कब्रिस्तान में उसी दिन दफना दिया गया, लेकिन आबान के दोनों बड़े भाइयों के जेल में होने के कारण उसके शव को शनिवार तक सुरक्षित रखा गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें