मुलायम ने नौकरी छुड़ाकर दिया था मंत्री का दर्जा, गिरने से मरे भाजपा नेता नानकदीन भुर्जी कौन?
भाजपा नेता नानकदीन भुर्जी की मंगलवार को लखनऊ में नए विधायक निवास परिसर के ऊपरी तल से गिरकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नानकदीन भुर्जी को राज्य संपत्ति विभाग से नौकरी छुड़वाकर दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बनवाया था।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नानकदीन भुर्जी (68) की मंगलवार को हजरतगंज क्षेत्र स्थित दारुलशफा नए विधायक निवास परिसर के ऊपरी तल से गिरकर मौत हो गई। यूपी पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव के नानकदीन भुर्जी काफी करीबी थे। छोटे भाई अरुण गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2006 में समाजवादी सरकार में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बड़े भाई नानकदीन भुर्जी को राज्य संपत्ति विभाग से नौकरी छुड़वाकर दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बनवाया था।
भाजपा नेता नानकदीन छह दिसंबर 2006 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सलाहकार बनाए गए थे। उनका कार्यकाल 21 फरवरी 2006 को समाप्त हो गया था। वह बहुत कम समय के लिए दर्जा प्राप्त मंत्री रहे थे। वर्तमान में वह काफी समय से भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े थे। मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्या, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अन्य भाजपा नेताओं के साथ नानकदीन की सोशल प्लेटफार्म पर फोटो भी हैं।
लालबाग दारूलशफा के नवनिर्मित बहुखंडी आवास में मंगलवार दिन में सुभासपा के विधायक हंसू राम के सातवीं मंजिल स्थित आवास से दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी (68) कूद गए। लोगों ने आवाज सुनी तो देखा कि पूर्व मंत्री फर्श पर लहूलुहान पड़े हैं। उन्हें सिविल अस्पताल इमरजेंसी ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व मंत्री की मौत की खबर सुनकर परिजन व उनसे जुड़े लोग अधिक संख्या में सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां से शव केजीएमयू में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनके खुदकुशी करने की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। पुलिस का दावा है कि वह अवसाद में थे।
लखनऊ के खदरा में रहते थे नानकदीन भुर्जी
खदरा निवासी व दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी मंगलवार दोपहर को बलिया के बेल्थरा रोड से सुभासपा विधायक हंसू राम के लालबाग बहुखंडी सरकारी आवास फ्लैट नंबर 703 पहुंचे। सातवीं मंजिल पर फ्लैट में विधायक प्रतिनिधि मो. आरिफ मौजूद था। मो. आरिफ के मुताबिक नानकदीन भुर्जी दोपहर में पहुंचे तो उससे बातचीत हुई। कुछ देर बैठने और बातचीत के बाद मो. आरिफ उनके लिए कॉफी बनाने किचन में चल गया। आरिफ ने बताया कि उसी बीच नानकदीन उठे और फ्लैट के छज्जे की ओर से छलांग लगा दी। शोर सुनकर आरिफ ने छज्जे से देखा तो नानकदीन नीचे पड़े थे। वह तुरंत ही नीचे भागकर गए। पुलिस को सूचना देने के साथ ही उन्हें लेकर आरिफ सिविल अस्पताल इमरजेंसी पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें