कौन था भानु प्रताप सिंह? जिसे STF ने एनकाउंटर में किया ढेर; कई जिलों की पुलिस ने रखा था इनाम

दूध व्यवसायी पतिराज यादव की 27 अक्तूबर 2025 की सुबह मंझरिया के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भानुप्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह सुपारी लेकर हत्या करने वाला शातिर अपराधी था। आईजी वाराणसी ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। अंबेडकरनगर में 50 हजार, गोरखपुर में 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

UP Police Encounter : अयोध्या में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया बदमाश भानुप्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह सुपारी लेकर हत्या करने वाला शातिर अपराधी था। उसने सुपारी लेकर मुबारकपुर थाना क्षेत्र में दूध व्यवसायी पतिराज यादव की गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में आईजी वाराणसी ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा अंबेडकरनगर में उस पर 50 हजार और गोरखपुर में 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कुल 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें आजमगढ़ में हत्या, लूट समेत 11 मुकदमे शामिल हैं।

मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पियरोपुर गांव के रहने वाले दूध व्यवसायी पतिराज यादव की 27 अक्तूबर 2025 की सुबह मंझरिया के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पांच नामजद और तीन अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान सुपारी लेकर हत्या करने वाले गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र के विधानापार निवासी भानुप्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह का नाम प्रकाश में आया था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।

पुलिस के अनुसार भानुप्रताप कई अन्य संगीन वारदातों में भी शामिल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद में 25 मई 2026 को डीआईजी आजमगढ़ ने इनाम राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी। इसके बाद दो जून 2026 को आईजी वाराणसी ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। आजमगढ़ में उसके विरुद्ध पहला मुकदमा वर्ष 2019 में बिजली थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। वर्ष 2020 में कप्तानगंज थाना क्षेत्र में चोरी तथा 2021 में अतरौलिया थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया।

साल-2023 में उसने अहरौला थाना क्षेत्र में दो तथा महाराजगंज थाना क्षेत्र में लूट की चार घटनाओं को अंजाम दिया था। वर्ष 2025 में उसने मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पतिराज यादव की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि भानुप्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह जिले के कई मामलों में वांछित था। जांच में सामने आया था कि पतिराज यादव के कुछ रिश्तेदारों ने उसे हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया था।