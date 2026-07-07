कौन था UP STF के हाथों मारा गया आसिफ उर्फ विक्की? पीछे पड़ी थी 4 प्रदेशों की पुलिस

गंभीर अपराध के 20 से अधिक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था आसिफ उर्फ विक्की यूपी के अंबेडकरनगर में एसटीएफ के हाथों मारा गया। आसिफ ने पहली हत्या कानपुर में की थी। वह यूपी के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में भी ऐक्टिव था। यूपी एसटीफ ने मंगलवार की सुबह अंबेडकरनगर में उसकी घेराबंदी की थी।

UP STF Encounter: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की एसटीएफ टीम ने अंबेडकरनगर में इनामी डकैत आसिफ उर्फ विक्की को मार गिराया। एनकाउंटर में गोली लगने बाद आसिफ को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आसिफ के खिलाफ डकैती, हत्या, अपहरण और लूट जैसे 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। चार प्रदेशों की पुलिस उसके पीछे लगी थी। उसके सिर पर यूपी पुलिस की ओर से एक लाख रुपए का इनाम रखा गया था।

यूपी एसटीएफ के इस एनकाउंटर के बारे में मिली जानकारी के अनुसार नोएडा यूनिट ने अंबेडकरनगर के बिवाना क्षेत्र में आसिफ उर्फ विक्की को घेर लिया था। एसटीएफ से खुद को घिरा देख आसिर्फ ने सरेंडर करने की बजाए फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ की ओर से भी गोलियां चलीं। आसिफ गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस घायलावस्था में उसे लेकर अस्पताल पहुंची जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

प्रदेश के एडीजी (लॉ एंड आर्डर) अमिताभ यश ने बताया कि एनकाउंटर में मारे गए शख्स की पहचान कानपुर नगर जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र के माकनपुर गांव के रहने वाले आसिफ उर्फ विक्की के रूप में हुई। आसिफ लंबे समय से फरार चल रहा था। कई गंभीर आपराधिक मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी।

कानपुर में की थी पहली हत्या, बाराबंकी में बनाया था ठिकाना आसिफ उर्फ विक्की ने कानपुर में पहली हत्या की थी। उसने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अपना ठिकाना बनाया था। वह उत्तर प्रदेश के अलावा, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में सक्रिय था। जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में साल 2014 में हुई चर्चित डकैती और डबल मर्डर केस का वह मुख्य आरोपी था। वह बेहद संगीन वारदात थी। बदमाशों ने एक परिवार को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की थी। उन्होंने परिवार के पांच लोगों पर धारदार हथियारों से हमला किया था। उनके हमले में घायल दो महिलाओं की बाद में मौत हो गई थी।

एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि आसिफ उर्फ विक्की का क्राइम रिकॉर्ड काफी लंबा था। यूपी के अलावा अन्य राज्यों में उस पर गंभीर अपराधों के 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वह कई सालों से पुलिस की पकड़ से बचता आ रहा था। आसिफ ने बाराबंकी को अपना ठिकाना बना रखा था लेकिन लगातार लोकेशन बदलता रहता था।

इन घटनाओं में भी सामने आया था नाम आसिफ उर्फ विक्की का नाम साल 2013 के सुल्तानपुर डकैती और हत्याकांड, 2015 के कौशांबी डकैती और डबल मर्डर केस, 2015 में मुजफ्फरनगर में हुई कई डकैतियों और साल 2021 में कानपुर देहात में हुए एक मर्डर केस में भी सामने आया था।