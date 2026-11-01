यूपी: चलती कार से सड़क पर कौन फेंक गया लड़की की लाश? 18 घंटे से पुलिस हलकान
देवरिया में शनिवार की शाम 7 बजे एक चलती कार से लड़की की लाश फेंकी गई। पुलिस रात भर और सुबह से लाश की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। वो कौन थी और उसकी लाश को किन लोगों ने सड़क पर फेंका यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।
रुद्रपुर (देवरिया), संवाददाता। उत्तर प्रदेश के देवरिया में चलती कार से लड़की की लाश फेंके जाने से सनसनी फैल गई है। 18 घंटे से देवरिया पुलिस लड़की की शिनाख्त और उसकी लाश को फेंकने वाले कार सवारों का पता लगाने के लिए हैरान-परेशान हो रही है। उधर, लड़की की लाश सड़क पर फेंके जाने को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लड़की और उसकी लाश को सड़क पर फेंकने वालों का पता लगा लिया जाएगा और घटना का खुलासा हो जाएगा।
घटना देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की है। यहां कन्हौली गांव के पास शनिवार देर शाम चलती कार से लड़की की लाश फेंके जाने का मामला सामने आया। लोगों को आशंका है कि लड़की की हत्या करने के बाद उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया गया। शाम से देर रात तक पुलिस लड़की की लाश की शिनाख्त की कोशिश करती रही लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। रविवार की सुबह से एक बार फिर यह कोशिश चल रही है। लेकिन अभी तक लड़की की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
सड़क पर टहल रहे थे लोग, तभी आकर रुकी एक कार
शनिवार देर शाम लगभग सात बजे लोग सड़क पर टहल रहे थे। इस दौरान कन्हौली गांव के समीप एक कार रुकी और लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले कार से एक युवती को लोगों ने फेंका और रामलक्षन चौराहे की ओर फरार हो गए। लोग वहां पहुंचे तो शव देखकर सन्न रह गए। युवती की उम्र करीब 24 वर्ष होगी। उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट के निशान थे। वह सलवार-सूट पहनी थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस के अलावा सीओ और देर रात एसपी अभिजीत शंकर ने भी घटनास्थल पहुंचकर जानकारी ली।
रात भर लाश की शिनाख्त में जुटी रही पुलिस
लड़की की लाश चलती कार से फेंके जाने के मामले ने पुलिस के माथे पर बल ला दिया है। पुलिस रात भर लाश की शिनाख्त की कोशिश में जुटी रही ताकि उसकी मौत के बारे में पता लगाया जा सके लेकिन पूरी रात बीत जाने और रविवार की दोपहर हो जाने तक लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि सड़क के किनारे से युवती का शव बरामद किया गया है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। युवती की शिनाख्त और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। वहीं रुद्रपुर के सीओ राजेश कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि कन्हौली में एक युवती का शव बरामद किया गया है। शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें