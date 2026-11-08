कोचिंग में किसने काटा टीचर का गला? मोबाइल और स्कूटी गायब; आगरा में सनसनी

शिक्षक ओमप्रकाश यादव की हत्या गला काटकर की गई थी। मौके से उनका मोबाइल नहीं मिला। उनकी स्कूटी भी गायब है। आखिर उन्हें किसने और क्यों मारा। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुटी है। ओमप्रकाश यादव की अच्छी पहचान थी। बड़ी संख्या में स्थानीय बच्चे उनसे पढ़ने आया करते थे।

आगरा, मुख्य संवाददाता। यूपी के आगरा की आवास विकास कालोनी सेक्टर तीन में वीएस प्लाजा स्थित कोचिंग में शिक्षक ओमप्रकाश यादव की हत्या गला काटकर की गई थी। मौके से उनका मोबाइल नहीं मिला। उनकी स्कूटी भी गायब है। उन्हें किसने और क्यों मारा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस छानबीन में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। कॉल डिटेल निकलवाई है। प्रारंभिक छानबीन में यह भी जानकारी मिली है कि हाल ही में उन्होंने किसी जमीन का सौदा किया था। उसमें काफी रकम लगाई थी।

मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले शिक्षक ओमप्रकाश यादव की आवास विकास इलाके में अच्छी पहचान थी। बड़ी संख्या में स्थानीय बच्चे उनसे पढ़ने आया करते थे। बेरहमी से कोचिंग में उनकी हत्या की घटना घर-घर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि अरे उन्हें क्यों मार डाला। ओमप्रकाश यादव का शव शुक्रवार को कोचिंग में मिला था। दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा था। पीएम रिपोर्ट में हत्या की वजह धारदार हथियार से गला काटना आई है। ओमप्रकाश शिवालिक कैंब्रिज कॉलेज में शिक्षक थे। कोचिंग भी चलाते थे। हत्या की सूचना पर रसूलाबाद, कानपुर देहात निवासी शिक्षक के छोटे भाई शिव प्रकाश व रामप्रकाश आगरा पहुंचे। पुलिस ने छोटे भाइयों और फुफेरे भाई कोमल सिंह से बातचीत की। कोमल सिंह रिटायर दरोगा हैं। परिजनों ने बताया कि ओमप्रकाश पिछले कुछ समय से किसी जमीन के सौदे की बात कर रहे थे। उन्होंने इसमें पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। कुछ रकम छोटे भाई और कोमल से भी उधार ली थी। आखिर वह किस जमीन का सौदा करने वाले थे। यह जानकारी नहीं है। भाइयों को इतना पता था कि जमीन के सौदे दो और लोग शामिल थे। उनका भी जानकारी नहीं हैं एडीसीपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस छानबीन में जुटी है। मामला हत्या का है। जल्द खुलासा भी किया जाएगा। पुलिस पहले सीसीटीवी की मदद से स्कूटी को खोज रही है।

पहले शाम सात बजे कोचिंग से घर गए थे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पता चला है कि ओमप्रकाश सोमवार की शाम सात बजे कोचिंग से निकले। स्कूटी से आवास विकास कालोनी सेक्टर 13 स्थित अपने घर पर पहुंचे। करीब दो घंटे अपने घर पर रहे। उसके बाद घर से निकले। कहां गए यह जानकारी नहीं हो सकी है। उनका मोबाइल बंद हो गया। स्कूटी गायब हो गई। घर से कोचिंग तक वह कैसे आए। उन्हें कौन लेकर आया। कोचिंग में उनसे कौन मिलने आया था। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस छानबीन में जुटी है। फिलहाल पुलिस यह मानकर चल रही है कि हत्यारोपी पहचान वाला है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम नहीं दिया है।

स्कूटी हत्यारोपी ने चलाई होगी शिक्षक ओमप्रकाश की स्कूटी का नंबर पुलिस को मिल गया है। पुलिस सोमवार की रात नौ बजे के बाद की फुटेज देख रही है। सेक्टर 13 और सेक्टर तीन के बीच में रास्ते में पड़ने वाले एक-एक कैमरे को खंगाला जा रहा है। माना यही जा रहा है कि स्कूटी हत्यारोपी ने छिपाई है। यह भी हो सकता है कि उसे छिपाने के लिए हत्यारोपी ही उसे चलाकर लेकर गए हों।