श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में किसे मानें मुख्य हिंदू पक्षकार, SC ने मामले को हाईकोर्ट भेजने के दिए संकेत

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल किस वाद को मुख्य मामला माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट भेजने के संकेत दिए हैं।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल किस वाद को मुख्य मामला माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट भेजने के संकेत दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि वह मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल किस वाद को मुख्य मामला माना जाए, इससे जुड़ी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज सकता है। शीर्ष अदालत के जस्टिस संजय कुमार और ‌संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में दूसरे वादियों को नोटिस जारी किए बगैर ही एक अलग मुकदमे में शामिल एक हिंदू पक्ष को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मान लिया था।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार और ‌संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष अर्जी किसी और चीज के लिए दाखिल की गई थी और सभी वादियों को नोटिस जारी किए बगैर ही तय कर दिया कौन सा वाद 'मुख्य मुकदमा' होगा। पीठ ने कहा कि हम वैसे भी इस मामले को हाईकोर्ट वापस भेजने के पक्ष में हैं। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को हिंदू पक्षकारों की ओर से बताया गया था कि वे आपस बातचीत कर रहे हैं। कि इस मामले में कौन सा मुकदमा 'लीड केस' होगा। इसके बाद, पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान कुछ हिंदू पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से आग्रह किया कि इस मुद्दे पर नए सिरे से फैसला करने के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एक हिंदू पक्षकार की अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें एक अलग मुकदमे में शामिल एक हिंदू पक्ष को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना था।