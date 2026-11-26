कौन हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह? लोक सेवा के अध्यक्ष बनाए गए
डीजी रैंक के अधिकारी आईपीएस आलोक सिंह को यूपी सरकार ने लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आलोक सिंह को इसी साल मई में डीजी रैंक पर प्रमोशन मिला था।
UP Sarkar Order: यूपी सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान में आलोक सिंह पीएसी के महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। गुरुवार को विशेष सचिव असीम कुमार सिंह की ओर से आलोक सिंह की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि आईपीएस आलोक सिंह नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई है। उनका कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 23 जनवरी 2029 तक रहेगा। इस आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार (प्रयागराज) राज्ध्यपाल के विशेष कार्याधिकारी, आयोग के सचिव और कोषाधिकारी प्रयागराज को भेजी गई है।
अलीगढ़ जिले में हुआ था आलोक सिंह का जन्म
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह मूल रूप से अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं। 24 जनवरी 1967 को फुसावली गांव में आलोक सिंह का जन्म हुआ था। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो आलोक सिंह फिजिक्स व मैथमेटिक्स में बीएससी, इकोनॉमिक्स में एमए और मार्केटिंग व फाइनेंस में एमबीए किया है।
10 जिलों में कमान संभाल चुके हैं आईपीएस आलोक
1995 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह 10 से ज्यादा जिलों में कमान संभाल चुके हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के दौरान आलोक सिंह को नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वे कानपुर जोर के एडीजी, मेरठ रेंज के आईजी और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एयर इंडिया में कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। आलोक सिंह को इसी साल मई को डीजी रैंक पर प्रमोशन मिला है।
राष्ट्रपति वीरता पद से सम्मानित हो चुके हैं आलोक सिंह
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को अगस्त 2021 में राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उसमें आलोक सिंह नोएडा के पुलिस कमिश्नर थे। आलोक सिंह को नोएडा पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहते हुए संगठन अपराध पर काबू करने और जिले में आपराधियों पर लगाम लगाने और उल्लेखनीय काम करने के लिए सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वह अन्य सेवाओं के लिए भी सम्मानित हो चुके हैं। आलोक सिंह को डीजीपी के सिल्वर और गोल्ड डिस्क से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने इटली और केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पुलिसिंग की ट्रेनिंग ली है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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