किसने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं? अखिलेश के बाद अब आराधना मिश्रा की दो टूक
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस यूपी अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की इंडिया गठबंधन में एंट्री की राह मुश्किल कर दी है। आराधना ने तो दो टूक पूछ लिया कि किसने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य की इंडिया गठबंधन में एंट्री को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खिंचाव के बाद अब कांग्रेस के रुख में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब यूपी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सख्त लहजा अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं।
राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की इंडिया गठबंधन में मौजूदगी और सीटों पर दावेदारी से जुड़ा सवाल पूछा गया तो आराधना मिश्रा ने उल्टे पूछ लिया कि किसने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं? उनके इस सीधे और तीखे बयान ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस स्वामी मौर्य को गठबंधन में शामिल कराने के लिए सपा पर दबाव बना रही है।
अखिलेश पहले ही कर चुके हैं किनारा
इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य की गठबंधन में एंट्री पर अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर चुके हैं। अखिलेश ने दो टूक कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी या गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे और न ही उनके लिए सीटों का कोई समायोजन किया जाएगा।
अखिलेश की दो टूक के बाद स्वामी मौर्य का पलटवार
अखिलेश यादव के दो टूक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए सपा प्रमुख पर सीधा निशाना साधा था। मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा था कि अकेले अखिलेश यादव पूरा इंडिया गठबंधन नहीं हैं और न ही वे तय कर सकते हैं कि कौन गठबंधन में रहेगा कौन नहीं। इसके बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इससे विवाद और गहरा गया था। हालांकि अगले दिन स्वामी प्रसाद का अखिलेश यादव को लेकर रुख कुछ नरम भी दिखा था।
कठिन हुई स्वामी प्रसाद की राह
अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस की ओर से बयान के सामने आने से स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक राह और भी कठिन नजर आ रही है। सपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा दूरी बना लेने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगे क्या राजनीतिक कदम उठाते हैं।
स्वामी प्रसाद की बेटी भाजपा से सांसद
स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा के सशंकित होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक बड़ा कारण अब तक उनकी बेटी संघमित्रा का भाजपा में बने रहना भी बताया जाता है। स्वामी प्रसाद पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर सपा से जुड़े थे। रामचरित मानस समेत उनके कई बयानों ने सपा को असहज कर दिया था।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।