किसकी बदौलत ओपी राजभर बने थे विधायक? शिवपाल ने कर दिया बड़ा दावा, नीतीश पर भी बोले

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की बदौलत विधायक बने हैं। वे रविवार को सठियांव में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ‘करैली’ के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि हम लोग उन्हें दो बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वे राज्यसभा जाकर खुश हो गए। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से राहत मिली है और उन्हें न्याय भी वहीं से मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में रात 12 बजे महिलाओं के सुरक्षित होने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हाल ही में दिनदहाड़े 12 बजे एक महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ का नारा देती है, लेकिन किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। सपा नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

भाजपा सरकार को हटाना होगा गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को हटाना होगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा और आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर वर्ष 2027 में सरकार बनाई जाएगी। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ‘करैली’, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, बेचई सरोज, एचएन पटेल, कमला यादव, राकेश यादव उर्फ गुड्डू, रामदुलारे राजभर, सना परवीन, प्रेमा यादव, संदीप यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पारस यादव, चंद्रशेखर यादव, गोपी यादव और शैलेन्द्र यादव सहित कई लोग मौजूद रहे।

