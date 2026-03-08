Hindustan Hindi News
किसकी बदौलत ओपी राजभर बने थे विधायक? शिवपाल ने कर दिया बड़ा दावा, नीतीश पर भी बोले

Mar 08, 2026 06:49 pm IST
राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा, वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि हम लोग उन्हें दो बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की बदौलत विधायक बने हैं। वे रविवार को सठियांव में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ‘करैली’ के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि हम लोग उन्हें दो बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वे राज्यसभा जाकर खुश हो गए। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से राहत मिली है और उन्हें न्याय भी वहीं से मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में रात 12 बजे महिलाओं के सुरक्षित होने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हाल ही में दिनदहाड़े 12 बजे एक महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ का नारा देती है, लेकिन किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। सपा नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

भाजपा सरकार को हटाना होगा

गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को हटाना होगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा और आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर वर्ष 2027 में सरकार बनाई जाएगी। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ‘करैली’, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, बेचई सरोज, एचएन पटेल, कमला यादव, राकेश यादव उर्फ गुड्डू, रामदुलारे राजभर, सना परवीन, प्रेमा यादव, संदीप यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पारस यादव, चंद्रशेखर यादव, गोपी यादव और शैलेन्द्र यादव सहित कई लोग मौजूद रहे।

क्या बोले थे ओपी राजभर

चंदौली में सुभासपा विधायक ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में रहे तो उन्हें किसी जाति या आरक्षण की याद नहीं थी जब सत्ता में नहीं है तो जाति और आरक्षण याद आ रहा है। दिल्ली में उनके सांसद एव कांग्रेस के लोग रोहिणी आयोग पर कभी चर्चा नहीं करते। विरासत में सत्ता दोबारा नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने कहा युवा रणनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, युवाओं की सहभागिता से ही समाज को अपना हक मिलेगा। पिपरी गांव सभा में आयोजित सुभासपा की जनसभा में कैबिनेट मंत्री राजभर ने कहा, समाज के लोग लोडर नहीं लीडर बने। लोडर एवं लीडर की परिभाषा को भी समझाया। लोडर क्या करेगा। वहीं लीडर को बताया की सीएम एवं पीएम से आंख में आंख मिलाकर अपने हक की बात करेगा।

