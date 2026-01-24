कलयुग के कालनेमि कौन? अविमुक्तेश्वरानंद मामले में अखिलेश यादव ने योगी पर साधा निशाना
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने पूछा, कालनेमी को याद करने वाले बताएं कलयुग के कालनेमी कौन हैं? कालनेमी काल बनकर आएगा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग द्वारा नोटिस दिए जाने पर भी अखिलेश भड़क गए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग द्वारा जिन्हें नोटिस दिया जा रहा है, उसकी जानकारी पॉलीटिकल पार्टी को क्यों नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वह सरकार से मिला हुआ है। अधिकारी सरकार से मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमसे कहा गया था कि SIR के बाद मतदाता सूची में कोई कसर नहीं छूटेगी। हमने उपचुनाव में देखा था कि उपचुनाव में वोट लूटा गया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि CCTV फुटेज किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दी जाएगी। SIR रिवीजन के माध्यम से भी कई किस्म की साजिश की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि इन्होंने BLO की ट्रेनिंग कैसी कराई थी? कई BLO की जान चली गई। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक ही नाम से दो-दो वोट बन रहे हैं। मेरी मांग है कि चुनाव आयोग हमारा सहयोग करे। केजीएमयू से मजार हटाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को केजीएमयू भी गिरवा देना चाहिए क्योंकि इसे क्रिश्चियन ने बनाया था। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा सपा उनसे संपर्क हैं, उनसे बात कर रही है।
एसआईआर लेकर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है
प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, एसआईआर को लेकर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। आधार से मतदाता सूची को जोड़ा जाए। जाति के आधार पर जनगणना कराने में सभी जातियों की गणना नहीं कराई जा रही है। सबसे ज्यादा गाए हमारे यहां हैं। उन्होंने कहा, हमारे घर की पहली रोटी गाय को जाती है। कन्नौज में पहला काऊ मिल्क प्लांट लगाया गया था। ये सरकार गाय और गऊ विरोधी है। इसने कन्नौज प्लांट बंद कर दी। अखिलेश यादव ने कहा सपा सरकार बनने पर गाय की दूध लेंगे और जनता में देंगे। सरकार ने डायल-100 को बर्बाद कर दिया।