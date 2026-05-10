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कौन हैं कैलाश सिंह राजपूत? योगी मंत्रिमंडल में होंगे शामिल, लोधी समाज में रखते हैं गहरी पैठ

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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कन्नौज की तिर्वा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 2017 से लगातार जीत दर्ज कर रहे विधायक कैलाश का लोधी समाज में गहरी पकड़ है। 

कौन हैं कैलाश सिंह राजपूत? योगी मंत्रिमंडल में होंगे शामिल, लोधी समाज में रखते हैं गहरी पैठ

Yogi Cabinet Expansion: यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। योगी मंत्रिमंडल में छह विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इनमें लोधी राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कन्नौज जिले की तिर्वा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। कानपुर देहात क्षेत्र में कैलाश राजपूत भाजपा के अनुभवी चेहरों में से एक माने जाते हैं।

1959 में जन्मे कैलाश राजपूत ने कानपुर के वीएसएसडी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ले चुके हैं। कैलाश पेशे से वकील और किसान हैं। कैलाश राजपूत की लोधी राजपूत वोटरों में अच्छी पकड़ी मानी जाती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैलाश राजपूत को कैबिनेट में जगह दी जा रही है, जिससे लोधी-राजपूत वोटरों को साधने में भाजपा को लाभ मिलेगा। कैलाश राजपूत की कन्नौज जिले के लोधी राजपूत समाज के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। तिर्वा और छिबरामऊ क्षेत्रों में उनकी गहरी पैठ है।

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1996 में पहली बार विधायक बने थे कैलाश

​कैलाश राजपूत का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है और उन्होंने जिले की अलग-अलग सीटों और पार्टियों के साथ राजनीति की है। तिर्वा विधानसभा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने अपने विधायक पद की शुरुआत 1996 में भाजपा के टिकट पर तिर्वा विधानसभा से जीत हासिल करके की थी। 2007 के चुनावों में उन्होंने दल बदलकर बसपा का दामन थामा और उमर्दा विधानसभा सीट (जो अब परिसीमन के बाद तिर्वा में शामिल है) से विधायक चुने गए। 2012 के चुनावों से पहले वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2012 का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर तिर्वा सीट से चुनाव लड़ा और सपा के कद्दावर नेता विजय बहादुर पाल को 24,209 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। 2022 की जीत के साथ उन्होंने तिर्वा क्षेत्र में 60 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए चौथी बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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