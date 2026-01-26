कौन हैं यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही? जिन्हें 5वीं बार मिलने जा रहा है गैलेंट्री अवॉर्ड

संक्षेप: यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही को गैलेंट्री अवॉर्ड मिलेगा। पंकज यादव उर्फ उखड़ू को ढेर करने वाले जांबाज को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन के अलावा तीन बार वीरता के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही को गैलेंट्री अवॉर्ड मिलेगा। पंकज यादव उर्फ उखड़ू को ढेर करने वाले डीके शाही को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए नाम घोषित होते ही जिले में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।

देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र के नौतन गांव निवासी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट धर्मेश कुमार शाही के नाम से माफिया और अपराधी थर थर कांपते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जिले से पूरी करने वाले श्री शाही ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। साल 2001 में पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर की नौकरी की शुरुआत की। वह अब तक 50 से अधिक कुख्यात अपराधियों और बदमाशों का एनकाउंटर कर चुके हैं।

यूपी सरकार ने साल 2010 में धर्मेश कुमार शाही को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया तो उनका उत्साह और बढ़ गया। इंस्पेक्टर बनने के बाद सिवान के सुनील शर्मा,सलीम गैंग के शूटर रुस्तम,नरेश भाटी, शमीम समेत अन्य बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान ठिकाने लगाए तो प्रदेश सरकार ने प्रमोशन का उन्हें दूसरा इनाम दिया। वहीं, साल 2018 में वह इंस्पेक्टर सीओ बन गए।

शूटर उखड़ू का एनकाउंटर कर चर्चा में आए थे डीके डीके शाही ने माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अनुज कनौजिया का झारखंड के जमशेदपुर में एनकाउंटर किया। डीके शाही ने मुख्तार अंसारी शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गिरोह के साथ शूटर रह चुके मऊ निवासी पंकज यादव उर्फ उखडू 32 वर्ष का एनकाउंटर कर फिर से चर्चा में आ गए हैं। इसी एनकाउंटर के लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया है।