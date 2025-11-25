लद्दाख की लड़की, सैफई का लड़का; कौन हैं मुलायम-अखिलेश परिवार की नई बहू सेरिंग, आर्यन से शादी
यूपी के मुलायम और अखिलेश यादव परिवार में आज शाहनाई गूंजेगी। सैफई में आज अखिलेश के चचेरे भाई आर्यन और सेरिंग के सात फेरे लेंगे। सैफई परिवार में जश्न माहौल है।
मुलायम सिंह के समाजवादी परिवार में आज बड़ा आयोजन होने जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव का सैफई में विवाह और प्रीतिभोज है। आर्यन यादव की शादी लद्दाख की अधिवक्ता सेरिंग से तय हुई है, जो दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। उनके पिता लद्दाख के जाने-माने कारोबारी और ठेकेदार हैं। यह गठजोड़ सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक माना जा रहा है।
आपको बता दें खिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव और लद्दाख की अधिवक्ता सेरिंग की रिंग सेरेमनी 15 दिसंबर को दिल्ली में हो चुकी थी। इसके बाद रविवार को लद्दाख से सेरिंग के परिवार के लोग तिलक लेकर पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार और रिश्तेदारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद तिलक की रश्म हुई। सैफई में लग्नोत्सव कार्यक्रम को लेकर काफी धूमधाम रही। परिवार, रिश्तेदारों और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ही तिलक समारोह में शामिल हुए। चार घंटे तक चले समारोह में गीत -संगीत- गाना बजाना जमकर हुआ और वर वधू दोनों पक्षों ने खूब जश्न मनाया।
परिवार में जश्न का माहौल
आज शादी होनी है। परिवार में जश्न का माहौल है। मुलायम का परिवार एकजुट हुआ। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मेहमान भी आ चुके हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सुबह से ही प्रतिभोज चालू है। आर्यन और सेरिंग सात फेरे लेंगे और एक-दूसरे को हो जाएंगे।
अखिलेश ने जहां से की पढ़ाई वहीं से पढ़े है आर्यन
सपा संरक्षक स्व. मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई स्व. राजपाल यादव के बेटे आर्यन यादव की प्रारंभिक शिक्षा इटावा में हुई। इसके बाद उन्होंने डीपीएस नोएडा से कक्षा सात से बारह तक की पढ़ाई की। कुछ समय दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स करने के बाद वे इंग्लैंड गए और कार्डिफ यूनिवर्सिटी से बीएससी बिजनेस की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 2019 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ कॉमर्स पूरा किया-यही वह विश्वविद्यालय है, जहां अखिलेश यादव ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी।