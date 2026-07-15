कौन है टिन्नू यादव का वो किराएदार, बनाई बेहिसाब प्रॉपर्टी; SIT से हुई शिकायत

Ram Mandir Controversy: शिकायतकर्ता की मानें तो इस शख्स ने बीते सालों में बेहिसाब बेनामी संपत्ति बनाई। हालांकि उसकी सैलरी हर महीने सिर्फ 18 हजार रुपए थी। इसके लपेटे में टिन्नू यादव फिर आ गया है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की जांच में आया है कि इसने 12 जून को छह बीघा जमीन करीब 90 लाख में खरीदी है।

Ram Mandir Controversy: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले की जांच में एसआईटी ने एक नए नाम का खुलासा किया है। यह शख्स कहने को एलएण्डटी का कर्मचारी बताया जा रहा है पर एलएण्डटी के परियोजना निदेशक वीके मेहता और टीसीई के परियोजना निदेशक बीके शुक्ल इन दोनों ने सम्बन्धित शख्स के बारे में अनभिज्ञता जताई है। बस्ती जनपद का रहने वाला यह शख्स रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के दुर्गापुरी कॉलोनी में किराएदार के तौर पर रहता था।

मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर में इसके पास टैली शीट बनाने की जिम्मेदारी थी। शिकायतकर्ता की मानें तो इस शख्स ने बीते सालों में बेहिसाब बेनामी संपत्ति बनाई है। वह भी तब जबकि वह महज 18 हजार प्रतिमाह की नौकरी कर रहा था। इसके लपेटे में टिन्नू यादव फिर आ गया है। सूत्रों की मानें तो एसआईटी की जांच में आया है कि इसने गडहा राजा गांव में बीते 12 जून को छह बीघा जमीन करीब 90 लाख में खरीदी है। इसके अलावा पड़ोस के गांव बेनीपुर में गाटा संख्या 192 में 0.2540 हेक्टेयर व गाटा संख्या 159 में 0.3760 हेक्टेयर जमीन 12 लाख प्रति बिस्वा की दर से खरीदी है। बताया गया कि इस शख्स ने अधिकांश जमीन अपने भाई-भाभी व बहन-बहनोई व अन्य नातेदारों व रिश्तेदारों के नाम खरीदी है। इस शख्स के अयोध्या के दर्शन नगर के अलावा लखनऊ व प्रयागराज में भी सम्पत्ति खरीदने की बात कही जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम(एसआईटी) ने इस शख्स को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया था। लखनऊ में पूछताछ के बाद जांच टीम ने सभी दस्तावेजों को मंगवाया है। उनकी पड़ताल की तस्दीक भी कराई जा रही है। इसके साथ आय के स्रोतों की भी छानबीन हो रही है। जांच टीम इस पहलू को भी देख रही है कि टिन्नू यादव और इस शख्स के आपसी सम्बन्ध किस तरह थे। इसके अलावा इन दोनों के बीच कोई पार्टनरशिप है अथवा नहीं, यह बात भी खंगाली जा रही है। चढ़ावे की चोरी मामले में आरोपित टिन्नू यादव का सम्बन्ध यदि इस किराएदार के साथ भागीदारी का निकला तो टिन्नू यादव की मुसीबत बढ़ जाएगी।

लवकुश के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का आखिरी नोटिस उधर, चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी अब अंतिम चरण में है। निर्माणाधीन मकान उसकी पत्नी के नाम पर है। अब प्राधिकरण ने लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को अंतिम नोटिस भेजा हैं। नोटिस उसके मौजा वनवीरपुर में बन रहे निर्माण के सम्बंध में जवाब, स्वीकृत शमन मानचित्र 15 जुलाई को उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया गया है।