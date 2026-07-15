कौन है टिन्नू यादव का वो किराएदार, बनाई बेहिसाब प्रॉपर्टी; SIT से हुई शिकायत
Ram Mandir Controversy: शिकायतकर्ता की मानें तो इस शख्स ने बीते सालों में बेहिसाब बेनामी संपत्ति बनाई। हालांकि उसकी सैलरी हर महीने सिर्फ 18 हजार रुपए थी। इसके लपेटे में टिन्नू यादव फिर आ गया है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की जांच में आया है कि इसने 12 जून को छह बीघा जमीन करीब 90 लाख में खरीदी है।
Ram Mandir Controversy: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले की जांच में एसआईटी ने एक नए नाम का खुलासा किया है। यह शख्स कहने को एलएण्डटी का कर्मचारी बताया जा रहा है पर एलएण्डटी के परियोजना निदेशक वीके मेहता और टीसीई के परियोजना निदेशक बीके शुक्ल इन दोनों ने सम्बन्धित शख्स के बारे में अनभिज्ञता जताई है। बस्ती जनपद का रहने वाला यह शख्स रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के दुर्गापुरी कॉलोनी में किराएदार के तौर पर रहता था।
मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर में इसके पास टैली शीट बनाने की जिम्मेदारी थी। शिकायतकर्ता की मानें तो इस शख्स ने बीते सालों में बेहिसाब बेनामी संपत्ति बनाई है। वह भी तब जबकि वह महज 18 हजार प्रतिमाह की नौकरी कर रहा था। इसके लपेटे में टिन्नू यादव फिर आ गया है। सूत्रों की मानें तो एसआईटी की जांच में आया है कि इसने गडहा राजा गांव में बीते 12 जून को छह बीघा जमीन करीब 90 लाख में खरीदी है। इसके अलावा पड़ोस के गांव बेनीपुर में गाटा संख्या 192 में 0.2540 हेक्टेयर व गाटा संख्या 159 में 0.3760 हेक्टेयर जमीन 12 लाख प्रति बिस्वा की दर से खरीदी है। बताया गया कि इस शख्स ने अधिकांश जमीन अपने भाई-भाभी व बहन-बहनोई व अन्य नातेदारों व रिश्तेदारों के नाम खरीदी है। इस शख्स के अयोध्या के दर्शन नगर के अलावा लखनऊ व प्रयागराज में भी सम्पत्ति खरीदने की बात कही जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम(एसआईटी) ने इस शख्स को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया था। लखनऊ में पूछताछ के बाद जांच टीम ने सभी दस्तावेजों को मंगवाया है। उनकी पड़ताल की तस्दीक भी कराई जा रही है। इसके साथ आय के स्रोतों की भी छानबीन हो रही है। जांच टीम इस पहलू को भी देख रही है कि टिन्नू यादव और इस शख्स के आपसी सम्बन्ध किस तरह थे। इसके अलावा इन दोनों के बीच कोई पार्टनरशिप है अथवा नहीं, यह बात भी खंगाली जा रही है। चढ़ावे की चोरी मामले में आरोपित टिन्नू यादव का सम्बन्ध यदि इस किराएदार के साथ भागीदारी का निकला तो टिन्नू यादव की मुसीबत बढ़ जाएगी।
लवकुश के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का आखिरी नोटिस
उधर, चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी अब अंतिम चरण में है। निर्माणाधीन मकान उसकी पत्नी के नाम पर है। अब प्राधिकरण ने लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को अंतिम नोटिस भेजा हैं। नोटिस उसके मौजा वनवीरपुर में बन रहे निर्माण के सम्बंध में जवाब, स्वीकृत शमन मानचित्र 15 जुलाई को उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया गया है।
बताया जा रहा है कि लवकुश का सहादतगंज राजकीय आईटीआई के पीछे कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान करीब 32 फीट लंबा और इतना ही चौड़ा लगभग एक हजार वर्ग फीट का है। इसका ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है। पहले तल का भी निर्माण लगभग पूरा है। इसमें अभी छत पड़नी बाकी है। इससे पहले इस निर्माणाधीन मकान पर एक जुलाई की दोपहर अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची थी। मकान का सर्वे कर जरूरी जानकारी लेकर टीम लौट गई थी। इसके बाद विकास प्राधिकरण ने सुप्रिया मिश्रा को निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी की थी। लवकुश मिश्रा चढ़ावा चोरी में दर्ज मुकदमे में आठ आरोपियों में एक है। दूसरी तरफ पड़ोसियों के अनुसार इसी वर्ष फरवरी के अंतिम महीने इस मकान का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय लवकुश मकान की केवल देखरेख के लिए ही आता था। पड़ोसियों से बोलचाल नहीं थी। एडीए सचिव राजेश मिश्र की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जवाब के लिए सुप्रिया मिश्रा उपस्थित नहीं हुई। उन्होंने इसके जवाब में कोई स्वीकृत शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें