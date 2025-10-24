Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswho is threatening nida khan tauqeer raza s former daughter in law sensational allegations made
तौकीर रजा की बहू रही निदा खान को कौन दे रहा धमकियां? लगाए सनसनीखेज आरोप

तौकीर रजा की बहू रही निदा खान को कौन दे रहा धमकियां? लगाए सनसनीखेज आरोप

संक्षेप: निदा खान ने कहा कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत के खानदान में हुई थी और फिलहाल विवाह से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर गिरफ्तार हुए, उसी समय वह बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण बोल नहीं सकीं।

Fri, 24 Oct 2025 11:28 AMAjay Singh संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

बरेली में बवाल भड़काने के आरोप में गिरफ्तार मौलान तौकीर रजा की बहू रही आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान ने बरेली बवाल मामले में एक वीडियो जारी कर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। निदा ने कहा कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर के मुरीद फोन, मैसेज और सोशल साइट्स के जरिए उन्हें डराने और चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं।

निदा खान ने कहा कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत के खानदान में हुई थी और फिलहाल विवाह से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि जब 26 सितंबर को मौलाना तौकीर गिरफ्तार हुए, उस समय वह बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण बोल नहीं सकीं।

ये भी पढ़ें:यूपी के 17 नगर निगमों में हैं अरबों रुपए, लखनऊ से मेरठ तक तेज होगी काम की रफ्तार

निदा ने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर ने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया और कौम को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि तौकीर मियां ने जो किया उनके साथ वही हो रहा है। वो जेल में हैं, लेकिन उनकी वजह से समाज के कई लोग सफर कर गए। निदा खान ने यह भी कहा कि मौलाना तौकीर के खानदान के कई लोग अलग-अलग मामलों में शामिल हैं। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो मुरीदों को आगे कर मुझे धमकाकर चुप कराने की कोशिश हो रही है।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट मीटर के दामों की वसूली के मामले ने तूल पकड़ा, UPPCL की बढ़तीं मुश्किलें

फेसबुक पर किया था कमेंट

बता दें कि निदा खान ने पिछले साल मौलाना तौकीर को लेकर फेसबुक पर कमेंट किया था। निदा खान ने कहा था कि मौलना तौकीर आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। ईडी जांच करे तो सच सामने आ जाएगा। निदा ने लिखा था कि मौलाना तौकीर का अपना कानून है। हक जैसे बड़े शब्द इनके छोटे और झूठे मुंह से अच्छे नहीं दिख रही है। यह इतने हक वाले होते तो इनके घर की बहू अपने मायके में नहीं होती। अपने घर का मामला तो निपटा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |