तौकीर रजा की बहू रही निदा खान को कौन दे रहा धमकियां? लगाए सनसनीखेज आरोप

बरेली में बवाल भड़काने के आरोप में गिरफ्तार मौलान तौकीर रजा की बहू रही आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान ने बरेली बवाल मामले में एक वीडियो जारी कर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। निदा ने कहा कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर के मुरीद फोन, मैसेज और सोशल साइट्स के जरिए उन्हें डराने और चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं।

निदा खान ने कहा कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत के खानदान में हुई थी और फिलहाल विवाह से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि जब 26 सितंबर को मौलाना तौकीर गिरफ्तार हुए, उस समय वह बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण बोल नहीं सकीं।

निदा ने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर ने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया और कौम को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि तौकीर मियां ने जो किया उनके साथ वही हो रहा है। वो जेल में हैं, लेकिन उनकी वजह से समाज के कई लोग सफर कर गए। निदा खान ने यह भी कहा कि मौलाना तौकीर के खानदान के कई लोग अलग-अलग मामलों में शामिल हैं। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो मुरीदों को आगे कर मुझे धमकाकर चुप कराने की कोशिश हो रही है।