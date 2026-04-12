कौन है वो गिग वर्कर, हर महीने 12 हजार कमाई; खाते में मिला 35 करोड़ का लेन-देन

चेकबुक और एटीएम लेकर शातिरों ने डिलीवरी मैन को कमीशन का लालच दिया। इसके बाद वे खुद उसका खाता संचालित करने लगे। इसके बदले उसे पांच से 10 हजार रुपये हर महीने देते थे। उसे अचानक बड़ी रकम मिली तो शक होने पर बैंक पहुंचा। तब जाकर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

Kanpur News: हर महीने तकरीबन 12 हजार रुपये कमाने वाले एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर के खाते में 35 करोड़ रुपये का लेन-देन मिला है। शातिरों ने चेकबुक और एटीएम लेकर डिलीवरी मैन को कमीशन का लालच दिया और खाता खुद संचालित करने लगे। इसके बदले उसे पांच से 10 हजार रुपये हर महीने देते थे। इस बार उसे अचानक बड़ी रकम मिली तो शक होने पर बैंक पहुंचा। इसके बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। डीसीपी सेंट्रल की क्राइम ब्रांच ने दो संदिग्धों को उठाया है। पुलिस प्राथमिक जांच में साइबर ठगों द्वारा खाते को म्यूल अकाउंट के तौर पर प्रयोग करने की बात कह रही है।

बेकनगंज पेचबाग का ओवैस डिलीवरी मैन है। कुछ वर्ष पहले वह छोटा मोटा व्यापार करता था, जिसके चलते उसका बेकनगंज के ही एक बैंक में करंट अकाउंट था। व्यापार फेल हो गया तो वह गिग वर्कर बन गया। ओवैस ने बताया कि वह अनवरगंज के सरताज और डिप्टी पड़ाव के अमान के संपर्क में आया। सरताज ने उससे कहा कि विदेश में रह रहे उसके भाई का कुछ पैसा आना है। इसके लिए करंट अकाउंट की जरूरत है। अच्छा खासा कमीशन भी देंगे। इस पर वह लालच में आ गया और बैंक खाता, चेकबुक व एटीएम कार्ड दे दिया। यह लोग खाते का संचालन भी करने लगे। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि ओवैस के खाते को यह लोग म्यूल अकाउंट के तौर पर साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अकाउंट का एक्सेस इन्हीं लोगों के पास था। इसके एवज में यह लोग ओवैस को प्रतिमाह कभी पांच तो कभी आठ-दस हजार देते थे। इस माह इन लोगों ने 18 हजार रुपये दिए। ओवैस को शक हुआ तो उसने खाता चेक किया तो 10 माह में 35 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ। इसके बाद ओवैस ने शिकायत की। डीसीपी ने बताया कि उसकी शिकायत पर दोनों आरोपियों को उठाया गया है। पूछताछ चल रही है।

किसी को न दें आधार, पैन कार्ड साइबर थाना प्रभारी सतीश यादव बताते हैं कि अपने आधार और पैन कार्ड की प्रति किसी को भी नहीं देनी चाहिए। जहां इनका प्रयोग करना हो वहां प्रति पर उस कार्य हेतु प्रयोगार्थ लिखकर ही दें ताकि अन्य जगह उन दस्तावेजों का प्रयोग न हो सके।

बड़े पैमाने पर चल रहा म्यूल अकाउंट का धंधा साइबर ठगों ने म्यूल अकाउंट खोलने के लिए कानपुर में बड़े पैमाने पर एजेंट लगा रखे हैं। इनका काम भोले भाले लोगों को फंसाना और उनके दस्तावेज लेकर खाते खोलना है। प्रत्येक खाते पर इन एजेंट को कमीशन मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एजेंट बड़े पैमाने पर सक्रिय रहते हैं।

म्यूल अकाउंट पर थम जाते पुलिस के पांव दरअसल म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जो वास्तव में होते तो किसी और के नाम पर हैं लेकिन इनका संचालन कोई और करता है। ऐसे म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल जालसाज अपराध से मिले रुपये को ठिकाने लगाने के लिए करते हैं। चूंकि साइबर ठग अपने बैंक खाते का प्रयोग करेंगे तो केवाईसी नियमों की वजह से आसानी से धरे जाएंगे। इससे बचने के लिए साइबर अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यदि अपराध का खुलासा हुआ भी तो जिसके नाम खाता है, वही पकड़ा जाएगा। साइबर अपराधी म्यूल अकाउंट के लिए अनपढ़, बुजुर्ग, गरीब और जरूरतमंद को रुपयों का लालच देकर उनका बैंक खाता किराये पर लेते हैं। इसके एवज में वह खाताधारक को कुछ राशि भी देते रहते हैं।

बड़ी मछली कोई और क्राइम ब्रांच ने अमान और सरताज से पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि उन्हें खाता खुलवाने का काम दिया गया है। इसके एवज में उन्हें रुपये दिए जाते हैं। पूछताछ में दोनों ने कई नाम उगले हैं जिनकी तलाश में पुलिस ने रात में छापेमारी की। जांच में यह भी सामने आया है कि यह लोग तो छोटी कड़ी हैं, बड़ी मछली कोई और है।