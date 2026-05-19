Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन है वो नाबालिग? जिसे यूपी के लड़कों ने कश्मीर में ढूंढकर कुपवाड़ा पुलिस को सौंपा; जानें पूरा मामला

Ajay Singh संवाददाता, बिजनौर
share

एक नाबालिग लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का संवेदनशील मामला पिछले तीन दिन से चर्चा में है। 17 साल का ये लड़का लगातार एक ही रट लगाता रहा कि उसने जो भी किया है, अपनी मर्जी से किया है। हालांकि वह यह बात खुद की मर्जी से कह रहा है या किसी दबाव में है, इसका सच पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।

कौन है वो नाबालिग? जिसे यूपी के लड़कों ने कश्मीर में ढूंढकर कुपवाड़ा पुलिस को सौंपा; जानें पूरा मामला

UP News : रोजगार की तलाश में कश्मीर गए बिजनौर के एक नाबालिग लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का संवेदनशील मामला पिछले तीन दिन से चर्चा में है। पीड़ित परिवार के पास किसी अज्ञात नंबर से लड़के के इस्लाम कबूल करने का वीडियो भेजा गया है, जिसके बाद से माता-पिता सदमे में हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने परिवार को मदद का भरोसा दिया है और पुलिस के उच्चाधिकारियों से संपर्क साधा है। इस मामले में मंगलवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब बिजनौर के कुछ युवाओं ने घाटी में लड़के को सकुशल बरामद कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी ‘मौसम’ के प्रयास से कश्मीर में रह रहे बिजनौर के युवकों के कारण यह मुमकिन हो सका। जब तक बिजनौर पुलिस टीम कश्मीर पहुंच पाती, उससे पहले ही इन युवकों ने नाबालिग को कुपवाड़ा थाने पहुंचा दिया।

Voice of UP

भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर बाखरपुर के इस बेबस परिवार की खबर देखी तो उन्हें प्रकरण का पता चला। ‘मौसम’ ने तुरंत कश्मीर में काम कर रहे बिजनौर के युवकों से संपर्क साधा। उन युवकों ने लड़के को वहां काम करते हुए देखा था। बिना वक्त गंवाए मौसम के कहने पर इन युवकों ने लड़के को ढूंढा और सीधे कुपवाड़ा थाने ले जाकर वहां की पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मंगलवार सुबह लड़के के पिता और मां, मौसम चौधरी के घर पहुंचे। मौसम चौधरी ने तुरंत कश्मीर में मौजूद लड़के से वीडियो कॉल पर संपर्क किया और रोते-बिलखते मां-बाप की बात उनके लाडले से कराई।

ये भी पढ़ें:UP के इस शहर को 3 दिन बाद मिलेगा सिक्सलेन फ्लाईओवर, बडे़ इलाके से खत्म होगा जाम

​दबाव या अपनी मर्जी?

वीडियो कॉल के दौरान 17 साल का लड़का लगातार एक ही रट लगाता रहा कि उसने जो भी किया है, अपनी मर्जी से किया है। हालांकि, मौसम चौधरी का कहना है, वह यह बात खुद की मर्जी से कह रहा है या किसी के भारी दबाव में आकर बोल रहा है, इसका सच पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।

​यह है मामला

बिजनौर ​कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के गांव बाखरपुर के एक परिवार का नाबालिग बेटा काजीवाला निवासी वसीम के साथ हेयर सैलून का काम सीखने कश्मीर गया था। 15 मई की रात करीब 8 बजे परिवार को खबर मिली कि लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और अब उसका नाम हमजा रखा गया है। सोमवार को पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के नेतृत्व में परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने वसीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और एक टीम कश्मीर रवाना कर दी।

ये भी पढ़ें:UP में 714 नए EV चार्जिंग स्टेशन, हाइवे पर इलेक्ट्रिक कार से आसान होगा लंबा सफर
ये भी पढ़ें:UP : भीषण गर्मी पर ऐक्शन में योगी, सभी DM और महत्वपूर्ण विभागों को दिया ये आदेश
ये भी पढ़ें:यूपी में पुलिस से भागा फिर रहा दरोगा, हनी ट्रैप गैंग के खुलासे के बाद हुआ फरार

क्या बोली पुलिस

एएसपी सिटी डा.केजी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी की तलाश और नाबालिग की बरामदगी के लिए पुलिस टीम को कश्मीर भेजा गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।