कौन है वो लेडी डॉन? जिसने पुलिस चौकी के पास युवक पर बोला दिया हमला; रॉड से सिर फोड़ा

Dec 21, 2025 06:32 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में एक लेडी डॉन का सनसनीखेज कारनामा सामने आया है। इस डॉन ने अपने साथियों के साथ शहर के कैंट इलाके में पैडलेगंज चौकी के पास एक युवक पर हमला बोल दिया। लेडी डॉन और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रॉड से हमला कर युवक का सिर फोड़ा दिया था और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी महिला और उसके साथी फरार चल रहे थे। अब पुलिस ने डॉन और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जेल भेज दिया गया है।

आरोपियों की पहचान खजनी के एक गांव की रहने वाली विशाखा पांडेय उर्फ दुर्गा और खजनी क्षेत्र के ही मुकुल उर्फ सूर्यभान सिंह के रूप में हुई। 28 सितंबर की शाम में पैडलेगंज पुलिस चौकी के सामने ही हमला कर दिया था। केस दर्ज कराने वाले पड़हा टोला निवासी रितेश सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह नौकायन के पास गया था। लौटते समय पैडलेगंज पुलिस चौकी के सामने दुर्गा अपने चार-पांच साथियों के साथ कार से आई और रोक ली। उसने गाली देते हुए अचानक रॉड और डंडे से हमला कर लहूलुहान कर दिया।

सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से पीड़ित घायल होकर जमीन पर गिर गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए थे। घटना सीसी टीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी, लेकिन सब फरार चल रहे थे। अब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैंट के प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। अन्य के भूमिका की जांच की जा रही है।

लेडी डॉन पर दर्ज है तीन केस

आरोपी विशाला इसके पहले भी मारपीट और धमकी के मामलों में आरोपी बन चुकी है। वह लंबे समय से मारपीट कर घटनाओं में शामिल रही है। उस पर तीन केस दर्ज है और पकड़े जाने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं है।

