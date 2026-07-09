Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन है भगोड़ा सुशील मूंछ? जिसे पुलिस 3 साल में नोटिस तामील नहीं करा पाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, मुजफ्फरनगर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन साल से फरार माफिया सुशील मूंछ को पेश न किए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर 15 जुलाई तक आरोपी को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए। सुशील मूंछ पर एक लाख का इनाम है। 5 राज्यों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

कौन है भगोड़ा सुशील मूंछ? जिसे पुलिस 3 साल में नोटिस तामील नहीं करा पाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी

मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने माफिया सुशील मूंछ को वारंट तामील न कराने पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी को पत्र लिखकर उसे 15 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में भगोड़ा घोषित किया जा चुका माफिया पिछले तीन साल से कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, इन तीन वर्षों में पुलिस उसे नोटिस भी तामील नहीं करा सकी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सुशील मूंछ पर एक लाख रुपये का ईनाम घोषित है।

5 राज्यों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज

रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव मथेडी निवासी माफिया एवं आईएस-199 गैंग के सरगना सुशील मूंछ को गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। उस पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। सुशील मूंछ पर पर पांच राज्यों में 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। भगोड़ा घोषित करार दिए जाने के बाद से पिछले तीन साल से लगातार कोर्ट में पेश नहीं होने पर उसे तलाश कर पेश करने के आदेश जारी किए गए थे। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुशील मूंछ की पत्रावली पर सुनवाई की गई, इस दैरान पता चला कि माफिया के खिलाफ पिछले तीन साल से पुलिस 174 ए में नोटिस तामील नहीं करा सकी है।

ये भी पढ़ें:Video: ARTO के घर के कोने-कोने से निकले नोटों के पैकेट, 13 सोना-9 किलो चांदी
ये भी पढ़ें:भ्रष्टाचारी ARTO ललित का खजाना देख विजिलेंस के भी उड़े होश, टीम को 1 लाख का इनाम

15 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश

जनपद के टॉप-10 बदमाशों में शामिल अपराधी के पेश न होने व नोटिस तामील न कराने पर कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विचित्र लगता है कि पुलिस टॉप-10 अपराधी के खिलाफ नोटिस तामील नहीं करा सकी है। ऐसा लगता है कि पुलिस उसे देरी का लाभ पहुंचना चाहती है। कोर्ट ने माफिया डॉन को 15 जुलाई को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र भेजकर एक सप्ताह के भीतर सुशील मूंछ को कोर्ट पेश करने के आदेश दिए है।

ये भी पढ़ें:सपा के पूर्व विधायक के ठिकानों पर ED रेड,करोड़ों की बेनामी संपत्ति के तार खंगाले

गैंग के सदस्यों की 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क

आपको बता दें कुख्यात बदमाश सुशील मूंछ के विरुद्ध लगभग वर्ष 1983 में हत्या का मामला मेरठ के सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था। उसके बाद विभिन्न मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रदेश सरकार के माफिया विरोधी अभियान के तहत सुशील मूंछ और उसके करीबियों पर कड़ा शिकंजा कसा गया था। पुलिस और प्रशासन ने मूंछ और उसके गैंग के सदस्यों की करीब 90 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति को कुर्क किया था। इसमें रतनपुरी और भोपा क्षेत्र की जमीनें, मकान और गाड़ियां शामिल थीं।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Muzaffarnagar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।