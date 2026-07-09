कौन है भगोड़ा सुशील मूंछ? जिसे पुलिस 3 साल में नोटिस तामील नहीं करा पाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी

मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन साल से फरार माफिया सुशील मूंछ को पेश न किए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर 15 जुलाई तक आरोपी को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए। सुशील मूंछ पर एक लाख का इनाम है। 5 राज्यों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने माफिया सुशील मूंछ को वारंट तामील न कराने पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी को पत्र लिखकर उसे 15 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में भगोड़ा घोषित किया जा चुका माफिया पिछले तीन साल से कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, इन तीन वर्षों में पुलिस उसे नोटिस भी तामील नहीं करा सकी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सुशील मूंछ पर एक लाख रुपये का ईनाम घोषित है।

5 राज्यों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव मथेडी निवासी माफिया एवं आईएस-199 गैंग के सरगना सुशील मूंछ को गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। उस पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। सुशील मूंछ पर पर पांच राज्यों में 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। भगोड़ा घोषित करार दिए जाने के बाद से पिछले तीन साल से लगातार कोर्ट में पेश नहीं होने पर उसे तलाश कर पेश करने के आदेश जारी किए गए थे। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुशील मूंछ की पत्रावली पर सुनवाई की गई, इस दैरान पता चला कि माफिया के खिलाफ पिछले तीन साल से पुलिस 174 ए में नोटिस तामील नहीं करा सकी है।

15 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश जनपद के टॉप-10 बदमाशों में शामिल अपराधी के पेश न होने व नोटिस तामील न कराने पर कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विचित्र लगता है कि पुलिस टॉप-10 अपराधी के खिलाफ नोटिस तामील नहीं करा सकी है। ऐसा लगता है कि पुलिस उसे देरी का लाभ पहुंचना चाहती है। कोर्ट ने माफिया डॉन को 15 जुलाई को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र भेजकर एक सप्ताह के भीतर सुशील मूंछ को कोर्ट पेश करने के आदेश दिए है।