यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सीएम फेस कौन है इस सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कमल का फूल ही भाजपा का सीएम चेहरा है। केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को उरई में थे। उन्होंने 2027 में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का दावा किया।

उरई, संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम पद के लिए भाजपा का चेहरा कौन होगा? इस सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीएम का चेहरा कमल का फूल है। उरई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान की खबरों पर उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों की खिचड़ी पकती हुई नहीं दिख रही है। अगर पक भी गई तो खाने में मजा नहीं आएगा। सपा ने कांग्रेस को 26 सीटें दी हैं जबकि कांग्रेस 125 सीटें मांग रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता सपा की गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहती और डबल इंजन सरकार के काम से संतुष्ट है। मौर्य ने कहा कि यूपी में सीएम का चेहरा कमल का फूल है। मंगलवार को उरई में वैवाहिक कार्यक्रम में आए मौर्य ने कहा कि अपराधियों, माफिया और दंगाइयों को संरक्षण देने वाली सपा की सरकार को जनता ने चार बार देखा है। आखिरी बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश को देखा, जब पूरा यूपी धू-धू कर जल रहा था। युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों का भविष्य चौपट हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने 10 साल में जबरदस्त काम किया है। बुंदेलखंड की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदल गई है।

भाजपा कार्यकर्ता जालौन की तीनों सीटों और बुंदेलखंड की 19 सीटों पर 2017 जैसी ऐतिहासिक विजय के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। टिकट किसे मिलेगा, यह पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिलेगा। राधे-राधे के नारे पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव का नहीं, श्रद्धा-आस्था और विश्वास का मुद्दा है। पहले जय श्रीराम का नारा लगाते थे, अब राधे-राधे कहकर कमल खिलाने का नारा लगाया है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां भी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही है।

सपा पर जमकर बरसे केशव मंगलवार को मूसानगर के अच्युत ब्रह्मधाम आश्रम पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार आने पर गुंडागर्दी शुरू हो जाती है जबकि भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित रहती हैं। आश्रम में सामूहिक विवाह समारोह में वर-वधू को आर्शीवाद देने के बाद अपने संबोधन में कहाकि भाजपा सरकार ने गरीबों को मकान और राशन उपलब्ध कराने का काम किया है। पहले की सरकार में सिर्फ अमीरों के घर बिजली जलती थी और गरीबों के घर अंधेरा रहता था।