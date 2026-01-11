कौन है यूपी का वो इनामी दरोगा, जिसे पकड़ने के लिए खाक छान रहीं पुलिस की 4 टीमें

संक्षेप: गैंगरेप का आरोपी ये दरोगा लगातार फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें प्रदेश के कई जिलों की खाक छान रही हैं। पुलिस को इसके पहले प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ और बनारस में उसकी लोकेशन मिली थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से उसका मोबाइल बंद जा रहा है। अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा है।

यूपी में एक दरोगा के सिर पर 50 हजार का इनाम घोषित हो गया है। गैंगरेप केस के आरोपी इस दरोगा को पुलिस की चार टीमें तलाश रही हैं। दरोगा का पता लगाने के लिए टीमें अलग-अलग जिलों की खाक छान रही हैं। इस दरोगा का नाम है अमित मौर्या। उस पर कानपुर के सचेंडी में एक किशोरी से गैंगरेप में शामिल रहने का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने मामले में सख्त ऐक्शन के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दरोगा पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

गैंगरेप का आरोपी ये दरोगा लगातार फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की चार टीमें प्रदेश के कई जिलों की खाक छान रही हैं। पुलिस को प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ और बनारस में उसकी लोकेशन मिल चुकी है। हालांकि पिछले दो दिनों से उसका मोबाइल बंद जा रहा है ऐसे में अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। दरोगा का गृह जनपद गोरखपुर होने के चलते वहां भी एक टीम तलाश कर रही है। खुद सचेंडी थाना प्रभारी उसकी तलाश में दबिश दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरोगा के परिजनों से भी संपर्क किया गया है ताकि वह आत्मसमर्पण कर दे। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि गैंगरेप की घटना के बाद यूट्यूबर शिवबरन यादव को जेल भेजा जा चुका है। काली रंग की स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली गई है। अमित फरार है। तलाश में टीमें लगी हैं।

गैंगरेप की घटना छिपाने में नप चुके हैं एसीपी और इंस्पेक्टर किशोरी ने यू-ट्यूबर शिवबरन सिंह यादव और भीमसेन पुलिस चौकी में तैनात दरोगा अमित मौर्य पर सोमवार रात स्कॉर्पियो में खींचकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। तत्कालीन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अज्ञात के खिलाफ छह लाइनों में एफआईआर लिख मामले को निपटाने का प्रयास किया था। घटना छिपाने व लापरवाही बरतने के मामले में नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसर नप चुके हैं।