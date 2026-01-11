Hindustan Hindi News
who is that wanted police officer of up whom four police teams are trying to catch gang rape case kanpur
कौन है यूपी का वो इनामी दरोगा, जिसे पकड़ने के लिए खाक छान रहीं पुलिस की 4 टीमें

कौन है यूपी का वो इनामी दरोगा, जिसे पकड़ने के लिए खाक छान रहीं पुलिस की 4 टीमें

संक्षेप:

Jan 11, 2026 06:07 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर दक्षिण
यूपी में एक दरोगा के सिर पर 50 हजार का इनाम घोषित हो गया है। गैंगरेप केस के आरोपी इस दरोगा को पुलिस की चार टीमें तलाश रही हैं। दरोगा का पता लगाने के लिए टीमें अलग-अलग जिलों की खाक छान रही हैं। इस दरोगा का नाम है अमित मौर्या। उस पर कानपुर के सचेंडी में एक किशोरी से गैंगरेप में शामिल रहने का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने मामले में सख्त ऐक्शन के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दरोगा पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

गैंगरेप का आरोपी ये दरोगा लगातार फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की चार टीमें प्रदेश के कई जिलों की खाक छान रही हैं। पुलिस को प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ और बनारस में उसकी लोकेशन मिल चुकी है। हालांकि पिछले दो दिनों से उसका मोबाइल बंद जा रहा है ऐसे में अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। दरोगा का गृह जनपद गोरखपुर होने के चलते वहां भी एक टीम तलाश कर रही है। खुद सचेंडी थाना प्रभारी उसकी तलाश में दबिश दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरोगा के परिजनों से भी संपर्क किया गया है ताकि वह आत्मसमर्पण कर दे। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि गैंगरेप की घटना के बाद यूट्यूबर शिवबरन यादव को जेल भेजा जा चुका है। काली रंग की स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली गई है। अमित फरार है। तलाश में टीमें लगी हैं।

गैंगरेप की घटना छिपाने में नप चुके हैं एसीपी और इंस्पेक्टर

किशोरी ने यू-ट्यूबर शिवबरन सिंह यादव और भीमसेन पुलिस चौकी में तैनात दरोगा अमित मौर्य पर सोमवार रात स्कॉर्पियो में खींचकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। तत्कालीन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अज्ञात के खिलाफ छह लाइनों में एफआईआर लिख मामले को निपटाने का प्रयास किया था। घटना छिपाने व लापरवाही बरतने के मामले में नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसर नप चुके हैं।

डीसीपी और एसीपी को पहले ही हटाया जा चुका

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने इस मामले में डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी और एसीपी पनकी शिखर को हटा दिया था। वहीं, सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह, सेन पश्चिम पारा चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार और आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्या को निलंबित किया जा चुका है। दरोगा अमित की भूमिका इस मामले में पहले दिन से ही सामने आ गई थी लेकिन उसे बचाने का प्रयास किया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
