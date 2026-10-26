सुल्तानपुर जिला न्यायालय के जज कौन हैं, जिन्होंने मानहानि मामले में राहुल गांधी को किया बरी

जज शुभम वर्मा ने 27 फरवरी 2015 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2019 को उन्हें सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर प्रमोशन मिला। उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी का दर्जा भी दिया गया।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में बरी कर दिया। इस केस की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) शुभम वर्मा कर रहे थे। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी मानहानि की कैटेगरी नहीं आती। इस फैसले के बाद जज शुभम वर्मा चर्चा में आ गए हैं। वह उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं और फिलहाल सुल्तानपुर में स्पेशल MP-MLA कोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शुभम वर्मा ने 27 फरवरी 2015 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2019 को उन्हें सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर प्रमोशन मिला। उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी का दर्जा भी दिया गया। अपने न्यायिक करियर के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सेवाएं दी हैं। इनमें बस्ती, मऊ, गाजियाबाद और सुल्तानपुर शामिल हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने 2007 में बीए, 2010 में एलएलबी और 2021 में एलएलएम की डिग्री हासिल की। शुभम वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम रविंद्र वर्मा है। उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2048 को सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त होगा।

बीजेपी नेता ने दर्ज कराई थी शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि मामला बीजेपी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। मिश्रा सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 4 अगस्त 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला राहुल गांधी के उस भाषण से जुड़ा था, जो उन्होंने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में अमित शाह का नाम सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले से जोड़ा था। इस मामले में अमित शाह को 2014 में स्पेशल CBI कोर्ट से आरोपमुक्त कर दिया गया था।