सुल्तानपुर जिला न्यायालय के जज कौन हैं, जिन्होंने मानहानि मामले में राहुल गांधी को किया बरी
जज शुभम वर्मा ने 27 फरवरी 2015 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2019 को उन्हें सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर प्रमोशन मिला। उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी का दर्जा भी दिया गया।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में बरी कर दिया। इस केस की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) शुभम वर्मा कर रहे थे। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी मानहानि की कैटेगरी नहीं आती। इस फैसले के बाद जज शुभम वर्मा चर्चा में आ गए हैं। वह उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं और फिलहाल सुल्तानपुर में स्पेशल MP-MLA कोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शुभम वर्मा ने 27 फरवरी 2015 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2019 को उन्हें सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर प्रमोशन मिला। उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी का दर्जा भी दिया गया। अपने न्यायिक करियर के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सेवाएं दी हैं। इनमें बस्ती, मऊ, गाजियाबाद और सुल्तानपुर शामिल हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने 2007 में बीए, 2010 में एलएलबी और 2021 में एलएलएम की डिग्री हासिल की। शुभम वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम रविंद्र वर्मा है। उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2048 को सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त होगा।
बीजेपी नेता ने दर्ज कराई थी शिकायत
राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि मामला बीजेपी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। मिश्रा सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 4 अगस्त 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला राहुल गांधी के उस भाषण से जुड़ा था, जो उन्होंने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में अमित शाह का नाम सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले से जोड़ा था। इस मामले में अमित शाह को 2014 में स्पेशल CBI कोर्ट से आरोपमुक्त कर दिया गया था।
राहुल ने छवि खराब करने की बताई कोशिश
अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। राहुल गांधी का कहना था कि शिकायत राजनीतिक दुर्भावना और बदले की भावना से दर्ज कराई गई है, ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। अब सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उनकी टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं माना और उन्हें बरी कर दिया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें