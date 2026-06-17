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कौन कर रहा लेफ्टिनेंट कर्नल मनीषा की जासूसी? डेढ़ साल से निगरानी, दस्तावेजों की चोरी का शक

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल मनीषा तिवारी ने एम्स थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनकी जासूसी की जा रही है। उन्हें शक है कि पिछले डेढ़ साल से उन पर निगरानी रखी जा रही है। यही नहीं कुछ गोपनीय दस्तावेजों की चोरी का भी उन्होंने शक जाहिर किया है। पुलिस ने इन आरोपों पर जांच शुरू कर दी है। 

कौन कर रहा लेफ्टिनेंट कर्नल मनीषा की जासूसी? डेढ़ साल से निगरानी, दस्तावेजों की चोरी का शक

उत्तर प्रदेश गोरखपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में प्रतिनियुक्त पर तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल मनीषा तिवारी ने खुद की जासूसी किए जाने का आरोप लगाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल के इस आरोप से ऐक्शन में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एम्स में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल मनीषा तिवारी की जासूसी कौन और किस मकसद से कर रहा है? इस सवाल ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने खुद की जासूसी कराने, गोपनीय दस्तावेज चोरी होने और जानमाल को खतरा होने की आशंका जाहिर की है। आरोप है कि पिछले डेढ़ वर्ष से दस्तावेज चोरी किए जा रहे हैं। 26 मई की रात एम्स के गेट नंबर-4 के पास दो अज्ञात लोगों ने उनके निजी सहायक को रोककर परिवार और आवागमन से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की तथा विरोध करने पर धमकी भी दी। एम्स थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कर्नल मनीषा तिवारी ने दी तहरीर में लिखा है कि एम्स में कार्यरत कुछ लोगों की मिलीभगत से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। निजी और गोपनीय दस्तावेज बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक अनुमति के चोरी किए जा रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे संस्थान के कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका होने की आशंका जताई है। कर्नल मनीषा ने आरोप लगाया कि 26 मई की रात करीब 8:45 से 8:55 बजे के बीच एम्स के गेट नंबर-4 के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनके निजी अनुचर गुरप्रीत सिंह को रोक लिया। दोनों ने उससे मनीषा तिवारी के घर, परिवार, आने-जाने के समय, आवास तक पहुंचने के रास्तों और घर में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगी। शिकायत में कहा गया है कि जब गुरप्रीत सिंह ने घटना की सूचना देने के लिए मोबाइल से फोन करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद उसे किसी को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई।

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गोपनीय जानकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा

मनीषा तिवारी ने आशंका जताई है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों की साजिश हो सकती है। यह भी कहा है कि एक सैन्य अधिकारी को ब्लैकमेल कर अनुचित कार्य कराने की मंशा से ऐसी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर विषय है।

पहले भी की शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई

मनीषा तिवारी का आरोप है कि गोपनीय दस्तावेजों की कथित चोरी और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

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क्या बोली पुलिस

इस बारे में गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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