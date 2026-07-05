Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन हैं सीताराम यादव? जो अखिलेश के सामने दंड बैठक लगाकर हो गए वायरल, नेता जी पर क्या बोले?

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, झांसी
Follow us on Google News
share

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में झांसी के सीताराम यादव उर्फ कन्हैया लाल, अखिलेश यादव के सामने मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर दंड-बैठक लगाते दिख रहे हैं। अखिलेश ने उन्हें रोककर पीठ थपथपाई। सपा अध्यक्ष के जन्मदिन पर वे उनसे मिलने पहुंचे थे।

सोशल मीडिया पर इन दिनो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक शख्स का दंड-बैठक करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दंड-बैठकी करते शख्स झांसी के रहने वाले सीताराम यादव उर्फ कन्हैया लाल हैं। जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। जिसमें वह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने पूर्व सपा सुप्रीमो और धरती पुत्र कहे जाने वाले दिवंगत मुलायम सिंह यादव की पीतल की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर दंडवत् प्रणाम कर रहे हैं। और एक के बाद एक कई दंड-बैठक लगा रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। साक्षात् दंडवत् पूरा होने के बाद खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्हैयालाल की पीठ पर हाथ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी देते हैं। जिसके बाद से यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है।

अखिलेश के सामने सीताराम ने लगाईं दंड-बैठक

बताया जा रहा है कि झांसी के रहने वाले सीताराम यादव उर्फ कन्हैया लाल, कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पीतल की प्रतिमा बनवाकर लखनऊ पहुंचे थे। जिसे उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेंट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे और पहलवान भी रहे। अगर वे आज जीवित होते तो वह उन्हें पुष्प अर्पित कर दंडवत प्रणाम करते। इसके बाद सीताराम ने अखिलेश यादव से अनुमति मांगी। जैसे ही अखिलेश यादव ने अनुमति दी कन्हैया ने प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित किए और दंडवत होकर श्रद्धांजलि दी। उनकी अभी 9 बार दंड-बैठक हुई थी। 10वीं बार भी दंडवत होने के लिए झुके। लेकिन, अखिलेश यादव उन्हें पकड़ लिया। हाथ मिलाया और शाबाशी दी।

ये भी पढ़ें:वे घड़ियाली आंसू बहा रहे…राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर नितिन नवीन ने अखिलेश को घेरा
ये भी पढ़ें:अरे अब रहने दो...जब अखिलेश के सामने सपा नेता लगाने लगा दंड बैठक, वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में अखिलेश के सामने दंड बैठक लगाने वाले सीताराम यादव

जन्मदिन पर बधाई देने लखनऊ पहुंचे थे सीताराम यादव

सीताराम ने कहा बताया कि अखिलेश के जन्मदिन पर वो लखनऊ गए थे। पीतल की साइकिल भी बनवाई। चारों तरफ जाम था। राम जी कृपा हुई कि भीड़ में आवाज लगाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी आवाज सुनी। हमको बुलाया। बोले, अरे सीताराम जी, हमने बताया कि झांसी से आए हैं। फिर उन्हें पीतल की मूर्ति दी। उन्होने कहा कि यह सौभाग्य ही था। बिटिया की शादी में हमने उन्हें निमंत्रण दिया था, तो अखिलेश जी शादी में भी आए थे। सीताराम ने कहा कि राजनीति हम दूर रहते हैं।

ये भी पढ़ें:अखिलेश का सितंबर में चुनाव का चैलेंज; बोले- राम मंदिर दान चोरी से हारेगी बीजेपी

एक जुलाई को मनाया गया अखिलेश का जन्मदिन

आपको बता दें एक जुलाई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन था। इस मौके पर लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा कार्यालय हजारों की तादाद में समर्थक तरह-तरह के उपहार लेकर पहुंचे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से पूरा कार्यालय खचाखच भरा था। इस दौरान अखिलेश ने भी समर्थकों के बीच जाकर उनकाअभिवादन स्वीकार किया।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।