कौन है शारिक साठा? जिसकी जमीन पर बनने जा रहा संभल सीओ का दफ्तर

संक्षेप: संभल हिंसा के बाद सामने आया था कि विदेश में बैठा अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। उसकी संभल-हसनपुर मार्ग पर हिंदूपुरा खेड़ा स्थित 264 वर्गमीटर भूमि को जब्त किया गया था। हिंदूपुरा खेड़ा संवेदनशील क्षेत्र है।

शारिक साठा पर बीते साल संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर होने का आरोप है। अब उससे जब्त की गई जमीन पर सीओ असमोली का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस नक्शा तैयार करा रही है। जल्द ही भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। सीओ असमोली का कार्यालय हिंदूपुरा खेड़ा में बनने से अतिसंवेदनशील शहर में सुरक्षा और मजबूत होगी।

शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बीते वर्ष 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इसमें चार युवकों की मौत हो गई थी और पुलिस व प्रशासनिक अफसरों समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। संभल हिंसा के बाद सामने आया था कि विदेश में बैठा अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें उसकी संभल-हसनपुर मार्ग पर हिंदूपुरा खेड़ा स्थित 264 वर्गमीटर भूमि को जब्त किया गया था। हिंदूपुरा खेड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में अफसर इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के प्रयास में थे। इसी क्रम में शारिक साठा की जब्त की गई 264 वर्गमीटर भूमि पर सीओ असमोली का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस नक्शा तैयार करा रही है। उम्मीद है जल्द भूमिपूजन के बाद कार्य शुरू होगा। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि नक्शा तैयार करा रहे हैं। 264 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कार्यालय बनाने के लिए भूमिपूजन कराकर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए वहीं, मुख्यमंत्री जनता दर्शन में की गई शिकायत के बाद हरकत में आए तहसील प्रशासन ने संभल के हयातनगर क्षेत्र के गांव हसनपुर मुंजब्बता में सरकारी संपत्तियों पर फैल रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को राजस्व विभाग ने खलियान व खाद के गड्डे की तीन बीघा से अधिक भूमि पर बने 12 अवैध मकानों को चिह्नित कर लाल निशान लगा दिए हैं। कब्जेदारों को मकान खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही नोटिस जारी होंगे। इससे पहले प्रशासन इस गांव में करीब 12 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे रोटावेटर से जोतवा चुका है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस बार प्रशासन अवैध कब्जों पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है।