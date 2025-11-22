Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswho is shariq satha on whose land will the sambhal co s office be built
कौन है शारिक साठा? जिसकी जमीन पर बनने जा रहा संभल सीओ का दफ्तर

कौन है शारिक साठा? जिसकी जमीन पर बनने जा रहा संभल सीओ का दफ्तर

संक्षेप:

संभल हिंसा के बाद सामने आया था कि विदेश में बैठा अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। उसकी संभल-हसनपुर मार्ग पर हिंदूपुरा खेड़ा स्थित 264 वर्गमीटर भूमि को जब्त किया गया था। हिंदूपुरा खेड़ा संवेदनशील क्षेत्र है।

Sat, 22 Nov 2025 07:58 AMAjay Singh संवाददाता, संभल
share Share
Follow Us on

शारिक साठा पर बीते साल संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर होने का आरोप है। अब उससे जब्त की गई जमीन पर सीओ असमोली का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस नक्शा तैयार करा रही है। जल्द ही भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। सीओ असमोली का कार्यालय हिंदूपुरा खेड़ा में बनने से अतिसंवेदनशील शहर में सुरक्षा और मजबूत होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बीते वर्ष 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इसमें चार युवकों की मौत हो गई थी और पुलिस व प्रशासनिक अफसरों समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। संभल हिंसा के बाद सामने आया था कि विदेश में बैठा अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें उसकी संभल-हसनपुर मार्ग पर हिंदूपुरा खेड़ा स्थित 264 वर्गमीटर भूमि को जब्त किया गया था। हिंदूपुरा खेड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में अफसर इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के प्रयास में थे। इसी क्रम में शारिक साठा की जब्त की गई 264 वर्गमीटर भूमि पर सीओ असमोली का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस नक्शा तैयार करा रही है। उम्मीद है जल्द भूमिपूजन के बाद कार्य शुरू होगा। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि नक्शा तैयार करा रहे हैं। 264 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कार्यालय बनाने के लिए भूमिपूजन कराकर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए

वहीं, मुख्यमंत्री जनता दर्शन में की गई शिकायत के बाद हरकत में आए तहसील प्रशासन ने संभल के हयातनगर क्षेत्र के गांव हसनपुर मुंजब्बता में सरकारी संपत्तियों पर फैल रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को राजस्व विभाग ने खलियान व खाद के गड्डे की तीन बीघा से अधिक भूमि पर बने 12 अवैध मकानों को चिह्नित कर लाल निशान लगा दिए हैं। कब्जेदारों को मकान खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही नोटिस जारी होंगे। इससे पहले प्रशासन इस गांव में करीब 12 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे रोटावेटर से जोतवा चुका है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस बार प्रशासन अवैध कब्जों पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है।

मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम में राष्ट्रीय योगी किसान ब्रिगेड के ब्रज प्रांत अध्यक्ष गोपीचंद प्रजापति ने 15 सितंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें गांव की करीब 90 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बाद प्रशासनिक जांच में 10 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में फैले तीन तालाबों को भी अवैध कब्जों में जकड़ा हुआ पाया गया, जिन्हें अब चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जा चुका है। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन पर नायब तहसीलदार अरविंद कुमार सिंह की अगुवाई में बड़ी टीम गठित की गई। टीम में राजस्व निरीक्षक उरमान सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल हेमंत कुमार सहित कुल 12 लेखपाल शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: यूपी के बीए-बीएससी स्टूडेंट भी कर सकेंगे अप्रेंटिसशिप, 9 हजार मानदेय
ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में 26 से 28 के बीच बदलेगा मौसम, हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |