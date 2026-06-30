कौन हैं विवादों के राजा रिंकू सिंह, करियर से लंबी है इस IAS अफसर के बवाल की लिस्ट; फिर ट्रांसफर
यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का एक बार फिर तबादला हो गया है। उन्हें जालौन के एसडीएम पद से हटाकर उरई भेज दिया गया है। रिंकू सिंह राही, करियर की शुरुआत से ही विवादों से घिरे रहे हैं। इस साल मार्च में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अप्रैल में इसे वापस भी ले लिया था।
उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस रिंकू सिंह राही का एक बार फिर तबादला हो गया है। उन्हें जालौन के संयुक्त मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद से हटाकर उरई भेज दिया गया है। उनकी जगह पर जालौन के डीएम ने राकेश कुमार सैनी को एसडीएम के पद पर नई तैनाती दी है। रिंकू सिंह राही पर ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने बदसलूकी, थप्पड़ मारने की कोशिश और धक्का देने के आरोप लगाए थे। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। डीएम ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी। यह पहला मौका नहीं है जब आईएएस रिंकू सिंह राही किसी विवाद में घिरे हैं। इसके पहले भी वह अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। कभी गोली, कभी उठक-बैठक, कभी इस्तीफा तो कभी नेता से टकराव, वह हर बार कुछ न कुछ विवाद में घिर ही जाते हैं।
आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी की तरह लगती है। उनके करियर से भी लंबी उनसे जुड़े विवादों की लिस्ट है। रिंकू सिंह राही ने यूपीएससी-2021 की परीक्षा में 683 वीं रैंक हासिल की थी। आईएएस बनने से पहले रिंकू मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। विवादों से उनका रिश्ता तभी से हो गया था। बताते हैं कि समाज कल्याण अधिकारी रहते रिंकू सिंह राही ने 83 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया था। इसके चलते उन पर जानलेवा हमला हो गया था। रिंकू सिंह को सात गोलियां लगी थीं। इस हमले में पाए जख्मों के निशान रिंकू सिंह राही के चेहरे पर आज भी देखे जा सकते हैं। उस हमले में उन्हें अपनी एक आंख भी गंवानी पड़ी थी।
मूल रूप से अलीगढ़ के डोरी नगर के रहने वाले रिंकू सिंह राही के परिवार की आर्थिक स्थित अच्छी नहीं थी। उनके पिता आटा चक्की चलाते थे। रिंकू की पढ़ाई-लिखाई सरकारी स्कूल से हुई थी। प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों से की। इंटर भी सरकारी कॉलेज से पास किया। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों के चलते रिंकू को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने टाटा इंस्टीच्यूट से बीटेक किया। 2008 में उनका चयन पीसीएस के लिए हो गया। पहली तैनाती यूपी के मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में मिली जहां उन पर जानलेवा हमला हो गया। स्वस्थ होने के बाद रिंकू सिंह राही को भदोही का जिला समाज कल्याण अधिकारी बनाया गया। वहां से एक बार एक श्रावस्ती, ललितपुर और हापुड़ में उनकी तैनाती रही। बाद में उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति दी गई। बताया जाता है कि यहीं के छात्रों ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। अपने विद्यार्थियों की बात मानकर रिंकू सिंह राही ने 2021 की यूपीएससी परीक्षा दी और सफल रहे।
शाहजहांपुर में उठक-बैठक
रिंकू सिंह राही को 24 जुलाई 2025 में शाहजहांपुर की पुवायां तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात किया था। चार्ज लेने के बाद वह तहसील परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने चार लोगों को खुले में पेशाब करते देखा। उन्होंने मौके पर ही चारों को उठक-बैठक लगाने का निर्देश दे दिया। उन चारों में से एक के अधिवक्ता के मुंशी होने के नाते वकील आंदोलित हो गए। उन्होंने धरना शुरू कर दिया। सूचना पर उनके बीच पहुंचे रिंकू सिंह ने वाद-विवाद के दौरान किसी बात को लेकर वकीलों के सामने उठक-बैठक शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो मीम्स बनने लगे। बात शासन तक पहुंची तो रिंकू सिंह राही को एसडीएम पद से हटाकर राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया।
आईएएस की नौकरी से दे दिया था इस्तीफा
रिंकू सिंह राही ने मार्च 2026 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पता चला कि रिंकू तैनाती न मिलने से नाराज थे। यूपी कैडर के आईएएस रिंकू सिंह राही ने अपने विस्तृत पत्र में आरोप लगाया था कि उन्हें लंबे समय से न तो पोस्टिंग दी जा रही थी और न ही कोई गरिमापूर्ण काम सौंपा जा रहा था। उन्होंने लिखा था कि वे संबद्ध हैं, लेकिन उन्हें जनसेवा का मौका नहीं दिया गया। राही का कहना था कि हालांकि उन्हें वेतन (Salary) मिलता रहा, लेकिन काम करने और जनसेवा के अवसर से वंचित रखा गया। उन्होंने इसे नैतिक निर्णय बताते हुए इस्तीफा दिया था। हालांकि अप्रैल 2026 में उन्होंने अपना तकनीकी इस्तीफा वापस ले लिया था। हाल ही में उन्हें जालौन में बतौर संयुक्त मजिस्ट्रेट (एसडीएम) तैनात किया गया था।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें