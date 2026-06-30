कौन हैं विवादों के राजा रिंकू सिंह, करियर से लंबी है इस IAS अफसर के बवाल की लिस्ट; फिर ट्रांसफर

यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का एक बार फिर तबादला हो गया है। उन्हें जालौन के एसडीएम पद से हटाकर उरई भेज दिया गया है। रिंकू सिंह राही, करियर की शुरुआत से ही विवादों से घिरे रहे हैं। इस साल मार्च में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अप्रैल में इसे वापस भी ले लिया था।

उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस रिंकू सिंह राही का एक बार फिर तबादला हो गया है। उन्हें जालौन के संयुक्त मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद से हटाकर उरई भेज दिया गया है। उनकी जगह पर जालौन के डीएम ने राकेश कुमार सैनी को एसडीएम के पद पर नई तैनाती दी है। रिंकू सिंह राही पर ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने बदसलूकी, थप्पड़ मारने की कोशिश और धक्का देने के आरोप लगाए थे। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। डीएम ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी। यह पहला मौका नहीं है जब आईएएस रिंकू सिंह राही किसी विवाद में घिरे हैं। इसके पहले भी वह अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। कभी गोली, कभी उठक-बैठक, कभी इस्तीफा तो कभी नेता से टकराव, वह हर बार कुछ न कुछ विवाद में घिर ही जाते हैं।

आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी की तरह लगती है। उनके करियर से भी लंबी उनसे जुड़े विवादों की लिस्ट है। रिंकू सिंह राही ने यूपीएससी-2021 की परीक्षा में 683 वीं रैंक हासिल की थी। आईएएस बनने से पहले रिंकू मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। विवादों से उनका रिश्ता तभी से हो गया था। बताते हैं कि समाज कल्याण अधिकारी रहते रिंकू सिंह राही ने 83 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया था। इसके चलते उन पर जानलेवा हमला हो गया था। रिंकू सिंह को सात गोलियां लगी थीं। इस हमले में पाए जख्मों के निशान रिंकू सिंह राही के चेहरे पर आज भी देखे जा सकते हैं। उस हमले में उन्हें अपनी एक आंख भी गंवानी पड़ी थी।

मूल रूप से अलीगढ़ के डोरी नगर के रहने वाले रिंकू सिंह राही के परिवार की आर्थिक स्थित अच्छी नहीं थी। उनके पिता आटा चक्की चलाते थे। रिंकू की पढ़ाई-लिखाई सरकारी स्कूल से हुई थी। प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों से की। इंटर भी सरकारी कॉलेज से पास किया। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों के चलते रिंकू को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने टाटा इंस्टीच्यूट से बीटेक किया। 2008 में उनका चयन पीसीएस के लिए हो गया। पहली तैनाती यूपी के मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में मिली जहां उन पर जानलेवा हमला हो गया। स्वस्थ होने के बाद रिंकू सिंह राही को भदोही का जिला समाज कल्याण अधिकारी बनाया गया। वहां से एक बार एक श्रावस्ती, ललितपुर और हापुड़ में उनकी तैनाती रही। बाद में उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति दी गई। बताया जाता है कि यहीं के छात्रों ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। अपने विद्यार्थियों की बात मानकर रिंकू सिंह राही ने 2021 की यूपीएससी परीक्षा दी और सफल रहे।

शाहजहांपुर में उठक-बैठक रिंकू सिंह राही को 24 जुलाई 2025 में शाहजहांपुर की पुवायां तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात किया था। चार्ज लेने के बाद वह तहसील परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने चार लोगों को खुले में पेशाब करते देखा। उन्होंने मौके पर ही चारों को उठक-बैठक लगाने का निर्देश दे दिया। उन चारों में से एक के अधिवक्ता के मुंशी होने के नाते वकील आंदोलित हो गए। उन्होंने धरना शुरू कर दिया। सूचना पर उनके बीच पहुंचे रिंकू सिंह ने वाद-विवाद के दौरान किसी बात को लेकर वकीलों के सामने उठक-बैठक शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो मीम्स बनने लगे। बात शासन तक पहुंची तो रिंकू सिंह राही को एसडीएम पद से हटाकर राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया।