कौन हैं पूजा पाल? जिन्हें BJP संगठन में मिली बड़ी जिम्मेदारी, योगी कैबिनेट में मंत्री बनते-बनते रह गईं थीं

चायल से विधायक पूजा पाल को यूपी भाजपा की नई संगठनात्मक टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2027 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने 46 पदाधिकारियों की घोषणा की है। माना जा रहा है कि यह फैसला ओबीसी-दलित समीकरण साधने और विपक्ष में सेंध लगाने की रणनीति का हिस्सा है।

यूपी चुनाव 2027 और लोकसभा चुनाव 2029 के मद्देनजर यूपी बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 46 पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। जिसमें 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, 19 मंत्री बनाए गए हैं। इस सूची में बीजेपी ने विपक्षी खेमे में सेंधमारी करते हुए समाजवादी पार्टी से विधायक बनीं पूजा पाल को अपनी टीम में शामिल कर उन्हें यूपी बीजेपी का नया प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित किया है। आपको बता दें बीते महीने योगी 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। जिसमें कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का नाम लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम काट दिया गया। उनकी जगह सुरेंद्र दिलेर का नाम राज्यपाल को सौंपी गई लिस्ट में दिया गया।

योगी कैबिनेट में नहीं मिली थी जगह जिन नए 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। उसमें भूपेन्द्र चौधरी, मनोज पांडेय, ⁠सुरेन्द्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और कैलाश राजपूत शामिल हैं। इनके अलावा दो मंत्रियों सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन हुआ है। ऐसा में पूजा पाल के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा था। लेकिन अब इसकी भरपाई भाजपा संगठन की टीम में बड़ी जिम्मेदारी देकर पूरी की गई है। पार्टी के इस नए संगठनात्मक फेरबदल के पीछे उत्तर प्रदेश के जटिल जातिगत समीकरणों और सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह साधने का एक बड़ा प्रयास साफ दिखाई दे रहा है।

जातीय समीकरण साधने की कवायद विशेष रूप से पूजा पाल, प्रियंका रावत जैसे चेहरों को आगे बढ़ाकर बीजेपी नेतृत्व ने उन वर्गों पर फोकस किया है जो लंबे वक्त से ओबीसी और दलित वर्ग का कुशल नेतृत्व करते आए हैं, जिससे आगामी आम चुनावों में पार्टी को मजबूत बढ़त मिल सके। आपको बता दें लगातार दो बार विधायक रहीं पूजा पाल को 2017 में भाजपा लहर के बीच हार का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 2022 विधानसभा चुनाव में वह चायल सीट से विधायक निर्वाचित हुईं। हालांकि राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के समर्थन में खड़े होने के बाद सपा नेतृत्व उनसे नाराज हो गया और 14 अप्रैल 2025 को पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। इसके बाद वह लगातार भगवा खेमे के करीब होती चली गईं।

भाजपा प्रदेश संगठन की नई टीम प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिंह, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, डॉ. कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता।

प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी।

प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मा, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान, रजनी पांडेय, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, यतेंद्र शर्मा और आकांक्षा सोनकर।

क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम- नबाब सिंह नागर, ब्रज- पूरन लाल लोधी, कानपुर- राम किशोर साहू, अवध- अवधेश द्विवेदी, काशी- अशोक चौरसिया, गोरखपुर- विनोद राय।

कार्यालय मंत्री- भारत दीक्षित

सह-मंत्री- अतुल अवस्थी और लक्ष्मण सिंह नियुक्त

मुख्य प्रवक्ता- दिनेश प्रताप सिंह

प्रदेश मीडिया संयोजक- मनीष दीक्षित

प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक- हिमांशु राज पंडित बनाए गए।

युवा मोर्चा अध्यक्ष- रोहित मिश्रा

पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष- प्रकाश पाल

किसान मोर्चा अध्यक्ष- देवेंद्र सिंह

अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष- अशोक रावत

महिला मोर्चा अध्यक्ष- सरोज कुशवाह