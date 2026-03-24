चर्चित अस्पतालों में कौन कर रहा है ऑपरेशन? पैदा हुआ शक; यूपी के इस जिले में चलेगा जांच अभियान

सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन ऐसे डॉक्टर हैं, जिनके ऑपरेशन के बाद मरीजों की मौत हो जा रही है। हाल के दिनों में कुशीनगर में कई निजी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद मरीजों की मौत हो गई। कभी बवासीर के ऑपरेशन तो कभी पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो जाती है।

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के चर्चित अस्पतालों में मरीजों की मौत के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन ऐसे डॉक्टर हैं, जिनके ऑपरेशन के बाद मरीजों की मौत हो जा रही है। हाल के दिनों में जनपद में कई निजी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद मरीजों की मौत हो गई। कभी बवासीर के ऑपरेशन तो कभी पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो जाती है। यही नहीं बेहतर जानकर प्रसव के लिए जिन महिलाओं को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचते हैं, वहां भी ऑपरेशन के बाद कभी जच्चा-बच्चा तो कभी दोनों में से किसी एक की मौत हो जा रही है। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। निजी अस्पतालों में पंजीकृत डॉक्टरों के बारे में पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सर्च अभियान चलाएगा कि जिनके नाम पर अस्पताल पंजीकृत हैं, उनकी क्या भूमिका है?

सूत्रों की मानें तो इस व्यवसाय में उतरे कुछ संचालक ऐसे-ऐसे पैंतरे आजमा रहे हैं कि भोला-भाला कोई भी व्यक्ति उनके झांसे में सहजता से आ जाए। सबसे पहले तो अस्पताल का ऐसा चुनिंदा नाम रखते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां कुछ गलत होता होगा। उदाहरण के तौर पर हाटा का कृष्णा हॉस्पिटल, जहां बीते दिसंबर माह के शुरुआती हफ्ते में बवासीर के ऑपरेशन के बाद राजमोहम्मद नाम के एक मरीज की मौत हो गई। पडरौना शहर के लाइफ केयर हॉस्पिटल में बीते 5 दिसंबर को स्मिता देवी नाम की महिला के ऑपरेशन से जुड़वा बच्चे जन्मे थे। अगले दिन प्रसूता की मौत हो गई थी।

कई अस्पतालों में जा चुकी है मरीजों की जान कप्तानगंज के तिरुपति हॉस्पिटल में पूजा देवी नाम की महिला के प्रसव के बाद बीते 7 फरवरी को मौत हो गई। जांच के बाद अस्पताल को ऑपरेशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। ऐसे ही पडरौना शहर के खिरिया टोला स्थित हिंद हॉस्पिटल में पूजा कुशवाहा नाम की 22 वर्षीय महिला की ऑपरेशन से प्रसव के बाद मौत हो गई थी। रामकोला क्षेत्र के गीतांजलि हॉस्पिटल में ऑपरेशन से जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद 22 नवंबर को पूनम कुशवाहा नाम की महिला की मौत हो गई थी। जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कोटवा में हमेशा चर्चा में रहने वाले खुशी हॉस्पिटल की बात करें तो बीते 25 फरवरी को सुगिया देवी नाम की महिला की बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी। अभी यह घटना लोग भूले भी नहीं थे कि बीते 10 मार्च को प्रसव के बाद नीतू नाम की महिला और उसके नवजात की मौत हो गई थी। अस्पताल सील कर दिया गया। निजी अस्पताल में ही एक और चौंकाने वाली घटना खड्डा कस्बे में घटी। बीते 21 मार्च को आयुष्मान हॉस्पिटल, जिसे 16 मार्च को ही स्वास्थ्य विभाग ने पंजीकरण के अभाव में सील कर दिया था। सील तोड़कर एक व्यक्ति की पथरी का ऑपरेशन किया गया था, जिसके चार-पांच दिन बाद मरीज की मौत हो गई। एक अन्य मरीज वहां भर्ती था। अस्पताल पुन: सील किया गया।

डॉक्टरों के बोर्ड तो हैं, पर खुद नहीं करते ऑपरेशन ये चंद अस्पताल तो बानगी मात्र हैं, जहां मरीजों की मौत के बाद हंगामा हुआ। पुलिस पहुंची और स्वास्थ्य विभाग ने सील किया। परंतु इस तरह के अस्पतालों की जिले भर में भरमार है। जहां घटनाओं के बाद मामला मैनेज हो जाता है। सूत्रों और चर्चाओं पर गौर करें तो इस तरह के अस्पतालों में सर्जरी करने वाले जिन डॉक्टरों के नाम के बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन वे जाते ही नहीं। उनकी जगह ऐसे लोगों से ऑपरेशन कराया जाता है जो वास्तव में सर्जन नहीं हैं और ऐसे लोगों का गिरोह सक्रिय है।