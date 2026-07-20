यूपी में कौन फैला रहा बीपी-दर्द-गैस की नकली दवाएं? ऐक्शन में FSDA और पुलिस

यूपी के जिलों में बीपी, दर्द और गैस की नकली दवाइयों के कारोबार का खुलासा हुआ है। एफएसडीए और पुलिस ने लखनऊ में संयुक्त छापेमारी कर अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले मास्टरमाइंड समेत आठ आरोपियों के खिलाफ अमीनाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।

Fake drugs trade in UP : उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं क कारोबार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और पुलिस का ऐक्शन हुआ है। दोनों विभागों ने संयुक्त छापेमारी कर राजस्थान से नकली दवाएं बनाकर यूपी के कई जिलों में बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। नकली दवाएं बनाने एवं बेचने वाले राजस्थान के मास्टरमाइंड समेत आठ आरोपियों के खिलाफ अमीनाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये गिरोह राजस्थान से बीपी, गैस, बुखार,सूजन, दर्द और कई एंटीबायोटिक समेत 27 प्रकार की नकली दवाएं बनाकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपूर्ति कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान लखनऊ के अमीनाबाद और बीकेटी समेत गोंडा में छापेमारी कर करीब 24 लाख रुपये से अधिक की संदिग्ध दवाएं सील की गई हैं। 27 दवाओं के नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

आठ और नौ जुलाई को औषधि निरीक्षक संदेश मौर्य और विवेक कुमार सिंह ने पुलिस के साथ अमीनाबाद स्थित एक अवैध गोदाम पर छापा मारा था। यहां भारी मात्रा में नकली एलोपैथिक दवाएं बिना किसी वैध लाइसेंस के भंडारित मिलीं। मौके पर मौजूद रंजीत सिंह जुल्का से पूछताछ में बिना बिल के दवाएं खरीदकर बाजार में बेची जाने की बात सामने आयी।

27 दवाओं के नमूने परीक्षण के भेजे निरीक्षण में मिली 27 संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर परीक्षण के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे हैं। शेष दवाओं को सूचीबद्ध कर न्यायालय की अनुमति के बाद सील कर दिया गया।

गोण्डा में मिला नकली दवाओं का भण्डारण बीकेटी में राज विक्रम सिंह के अवैध गोदाम पर भी कार्रवाई की गई। यहां से चार संदिग्ध नमूने एकत्र किए गए और करीब तीन लाख रुपये की दवाएं सील की गईं। गोंडा की कार्रवाई में एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का अवैध भंडारण भी पकड़ा गया। जांच में इस नेटवर्क की कड़ियां राजस्थान से जुड़ी मिली हैं। आरोप है कि मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र शर्मा और गुर्जर राजस्थान से नकली दवाओं का निर्माण कर यूपी में सप्लाई करते थे।

हो रहा था खिलवाड़ छापेमारी में मिली दवाएं ब्लड प्रेशर, दर्द, बुखार, एलर्जी, पेट में जलन व गैस और कई एंटीबायोटिक दवाएं मिली हैं। इन दवाएं ब्रांडेड कम्पनियों के रैपर में थी, लेकिन इनकी नाम की स्पेलिंग में त्रुटियां थी।

इनके खिलाफ केस भूपेन्द्र शर्मा और गुर्जर के साथ ही प्रयागराज के वीरू सिंह चैहान, लखनऊ के राज विक्रम सिंह, गोण्डा के अमन कशौंधन, रिहान, वाराणसी और रंजीत सिंह जुल्का पर केस दर्ज हुआ।

इन नकली दवाओं की हो रही थी आपूर्ति - टेल्मा-हाई ब्लड प्रेशर

- फ्लोज़ेन एए-दर्द निवारक दवा

- मॉक्सजाइड सीवी 625 एलबी-एंटीबायोटिक

- पैनटॉप 40-एसिडिटी

- रियोपॉड सीवी-एंटीबायोटिक

- क्लैवम 625-एंटीबायोटिक

- कैल्पिक -दर्द और बुखार

- एलसीन-एंटी-एलर्जिक दवा

- काइमोरल फोर्ट -सूजन और दर्द कम करने की दवा